Biathleten des SCNL mit Saison hochzufrieden

Vitus Vonnahme, Fynn Peis und Finn Luis Tielke national erfolgreich

brilon-totallokal: Auch wenn die Saison witterungsbedingt alles andere als gut lief, blicken die Biathleten des Sportclubs Neuastenberg-Langewiese (SCNL) auf eine hervorragende Saison zurück. Mit Vitus Vonnahme, Fynn Peis und Finn Luis Tielke liefen gleich drei der SCNL-Nachwuchstalente auf nationaler Ebene ganz vorn mit und erreichten wiederholt Top-Ten- und Podiums-Platzierungen.

Im Gesamtergebnis sicherte sich Vitus Vonnahme in der Altersklasse S14 im DSV-Schülercup Platz 5, Finn Luis Tielke erreichte im Deutschlandpokal in der Altersklasse J16 Platz 6 und Fynn Peis behauptete sich als Jüngster im Doppeljahrgang J17-18 nach mehreren Top-Ten-Platzierungen in der Gesamtwertung mit einem starken Platz 15. Für Pauline Brune und Sarah Hartmann lief es mit wiederholten Infekten nicht so rund, wo immer möglich gingen die beiden aber mit vollem Einsatz an den Start.

Für Andre Schüller, Abteilungsleiter Ski beim SCNL, ein außerordentlich gutes Ergebnis, ein lohnendes Zeichen für die Jugendarbeit der vergangenen Jahre. Ähnlich sieht dies auch WSV-Landestrainer Günther Lehmann, der den Biathlon-Kader und den Anschluss-Kader am Stützpunkt Winterberg leitet. Nicht nur beim Schießen haben die Athleten sehr gute Fortschritte gemacht, sondern auch im Bereich Kraft und Ausdauer.

Lehmann: „Biathleten werden im Sommer gemacht. Ein Trainingsjahr beginnt Anfang Mai und endet Mitte März. Es verlangt von den Sportlern 10,5 Monate lang enormen Einsatz, sehr viel Disziplin und Trainingsfleiß und auch die Fähigkeit, an nicht erreichten Zielen zu wachsen. Etwa wenn Erkältungen den Trainingsstand zurückwerfen.“

Wie viel Fleiß jeder der jungen Sportler unabhängig vom Platzierungsergebnis in einem Jahr einbringt, bringt die Zusammenfassung einer Trainingssaison ab J16 in Einheiten auf den Punkt: 3.400 km Laufen auf Skirollern, Ski oder Cross, 240 Std. Ausdauertraining, 65 – 80 Lehrgangs- und Wettkampftage und ca. 480 t Gewichtheben beim Krafttraining. Im Schnitt ergeben sich daraus 7 Trainingseinheiten pro Woche à 2,5 h bzw. 880 h Gesamtzeitaufwand inklusive Fahrten, Vor- und Nachbereitung – neben der Schule versteht sich.

Ein Engagement, das zeigt, wie sehr die Athleten hinter ihrem Sport stehen und dass Motivation immer von innen heraus kommen muss.

Alle Ergebnislisten unter www.biathlon-nachwuchs.de

Bildunterschrift: Ein starkes Team (v.l.): WSV-Trainer Günther Lehmann, Vitus Vonnahme, Pauline Brune, Finn Luis Tielke, Sarah Hartmann, Fynn Peis, Biathlon-Fachwart Andre Schüller vom SCNL

Foto: privat

Quelle: Jürgen Basedow – SCNL

