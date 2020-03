Gärtnern leicht gemacht – Ideenreiche und kreative Gartengestaltung mit neuartigem Pflanzkastensystem

Die Natur ist ein Meister im blühenden „Bäumchen, wechsle dich“-Spiel.

brilon-totallokal: Wunderbare blühende Frühlingsblumen werden von prächtigen Sommerpflanzen wie Margeriten oder Geranien abgelöst, während im Herbst Chrysanthemen, winterharte Gräser oder farbenfrohe Erika folgen. Dieses Wechselspiel der Natur lässt sich jetzt auch auf der eigenen Terrasse verfolgen. Durch ein clever durchdachtes und individuell bestückbares Pflanzkastensystem geht das jetzt kinderleicht.

Umpflanzen, ersetzen oder überwintern – die Profis von Delta Gartenholz haben mit der Serie NARO besondere Pflanzkästen entwickelt, die dank einsetzbarer Kunststoffkästen das Gärtnern noch einfacher machen. Darüber hinaus bieten sie vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. So können die mobilen Kästen solo oder als Gruppe arrangiert werden sowie als Ecklösung oder Sichtschutz fungieren. Hunderten von kreativen Gestaltungsideen steht nichts im Wege, denn die Kästen sind in verschiedenen Maßen erhältlich und lassen sich sogar übereinanderstapeln. Ob lauschige grüne Nischen, erste Beete für die Kleinen oder kleine Wassergärten – Vielfalt ist angesagt!

Durch die komfortable Höhe lassen sich die Kästen zudem leicht hegen und pflegen und immer wieder neu verwenden. Das Geheimnis heißt BOXinSystem und liegt im Inneren: Handliche Einsätze aus wetterfestem Kunststoff werden ganz einfach in die stabilen Lärchenholzkästen gehängt und ermöglichen so eine schnelle Bepflanzung. Gießwasser und Erde kommen dabei nicht mit dem hochwertigen Lärchenholz in Berührung. Auch der Austausch verbrauchter Erde, selektives Düngen oder eine spezielle Erdauswahl sind einfach umsetzbar. Die praktischen Einsätze haben noch weitere Vorteile: Frostgefährdete Pflanzen überwintern mit Einsatz im Warmen, während ein winterharter Vertreter seinen Platz auf der Terrasse übernimmt. Hinzu kommt das zeitlos moderne Design des Lärchenholzes. Die massive Ausführung der modularen NARO Pflanzkästen verspricht eine lange Haltbarkeit. Für besondere Akzente lässt sich das System sogar farblich gestalten. NARO von Delta Gartenholz ist im Holz- und Baustoffhandel oder direkt im Internet erhältlich. Alle Informationen gibt es unter www.delta-gartenholz.com und www.gardenplaza.de.

Bild: Mit den individuell bepflanzbaren NARO-Elementen von Delta Gartenholz lassen sich Lieblingsplätze immer neu arrangieren.

Foto: epr/Delta Gartenholz

Quelle: Delta Gartenholz GmbH & Co. KG

