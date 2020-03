Weitere Konzentrationen des Filialbetriebes

Sparkasse Hochsauerland – Anpassung der Öffnungszeiten

brilon-totallokal: Die Corona-Krise ist für alle eine Bewährungsprobe. „Bislang ist es uns sehr gut gelungen, die Balance zwischen Schutz der Gesundheit und möglichst normalem Bankbetrieb zu wahren”, erklärt Ingo Ritter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochsauerland.

Um ihre Mitarbeiter und ihre Kunden zu schützen, und um den Geschäftsbetrieb auch in den nächsten Wochen sicherzustellen, wird die Sparkasse Hochsauerland weitere Anpassungen vornehmen und den Geschäftsbetrieb konzentrieren. Neben den bisher bereits für den Kundenverkehr geschlossenen Filialen wird ab Dienstag, 24.03.2020 auch die Filiale Olsberg Bahnhofstraße vorübergehend geschlossen.

Die Standorte Hauptstelle Brilon und die Filialen Bestwig, Olsberg Hauptstr., Winterberg, Medebach und Hallenberg bleiben mit reduzierten Öffnungszeiten von montags bis freitags in der Zeit von 9:00 Uhr – 12:00 Uhr weiterhin geöffnet. Die Sparkasse Hochsauerland möchte so ihren Teil dazu beitragen, die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

“In dieser doch herausfordernden Situation werden wir weiterhin mit der nötigen Ruhe und Besonnenheit handeln“, erklärt Ingo Ritter. Die jetzt entschiedenen Maßnahmen sind wichtig, damit unsere Mitarbeiter auch in den nächsten Wochen in der gewohnten Schnelligkeit für unsere Kunden da sein können.“

Die Sparkasse Hochsauerland bittet ihre Kunden eindringlich, möglichst alle Anfragen und Aufträge über die mobilen und digitalen Zugangswege zu erledigen. Die Möglichkeiten reichen hier von Telefon und E-Mail über die Sparkassen-App im Handy, das Online-Banking bis hin zur Video-Beratung und dem Online-Chat. Diese Wege sind über die Internetfiliale www.sparkasse-hochsauerland.de zu erreichen.

Das Kunden-Service-Center ist unter der Telefonnummer 02961 793-0 von montags bis freitags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr für alle Kunden da und kann bei vielen Fragen des täglichen Bankgeschäfts direkt und unkompliziert helfen. Falls es zu Wartezeiten am Telefon kommen sollte, bittet das Institut in dieser Situation um Verständnis.

Beratungstermine werden nur medial oder telefonisch durchgeführt und nur in absoluten Ausnahmefällen persönlich erfolgen. „Hier bitten wir vorab um eine telefonische Terminvereinbarung. Termine sind natürlich auch außerhalb der reduzierten Öffnungszeiten weiterhin möglich und unsere Berater sind für unsere Kunden erreichbar. Über unsere OnlineBeratung können Sie sich zudem bequem von zu Hause per Video-Chat zu allen Themen beraten lassen.“

„Die Bargeldversorgung wird über unsere Geldautomaten in allen SB-Bereichen dauerhaft sichergestellt. Weiterhin empfehlen wir das kontaktlose Bezahlen mit Karte oder Smartphone zu nutzen“, so Ingo Ritter. „Wir stehen fest an der Seite unserer Kunden und sind weiterhin für die Region da, aber wir müssen uns alle an die offiziellen Empfehlungen halten und möglichst alle sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren. So übernehmen wir alle persönlich Verantwortung, um uns und unsere Familien und Freunde zu schützen.“

Quelle: Bernhard Hohmann – Sparkasse Hochsauerland

