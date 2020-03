POL-HSK: Fahrradfahrer gegen Straßenlaterne

Am Samstag um 16.55 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem verunglückten Fahrradfahrer auf der Bundesstraße gerufen.

brilon-totallokal: Nach ersten Erkenntnissen war der 33-jährige Mann mit seinem Mountainbike auf dem Gehweg von Bestwig in Richtung Velmede gefahren. Hierbei fuhr der Mann aus Bestwig gegen einen Laternenmast. Er stürzte und blieb mit schweren Verletzungen am Boden liegen. Einen Helm trug er nicht. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

