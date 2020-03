Alle unter einem Dach – Generationshäuser schaffen ein Wohlfühlzuhause für Jung und Alt

Die Jüngsten freuen sich, wenn immer jemand Zeit zum Spielen hat, berufstätige Eltern genießen die grundsätzliche Entlastung im Alltag und die Ältesten sind für Hilfe bei beschwerlichen Hausarbeiten dankbar.

brilon-totallokal: Wie schön wäre es, wenn man sich verlässlicher Unterstützung stets gewiss sein kann – und zwar mit Oma und Opa in einem Haus.

Generationenübergreifendes Wohnen liegt im Trend, vor allem, da es viele Vorteile mit sich bringt, wenn Jung und Alt zusammenleben. So können Senioren zu Hause umsorgt und gepflegt werden, was kostengünstiger ist als eine Einrichtung. Außerdem fühlen sie sich in ihrem eigenen Heim wohler und brauchen ihre bekannte Umgebung nicht zu verlassen. Ebenfalls verbringen die Enkelkinder gerne Zeit mit ihren Großeltern und Mama und Papa nutzen die familiäre Kinderbetreuung, um wichtige Termine wahrnehmen oder häusliche Arbeiten erledigen zu können.

Nicht zuletzt ist die gemeinsame Zeit das Nonplusultra. Das hier vorhandene Füreinander und Miteinander ist eine absolute Win-Win-Situation für jede Partei. Dabei hat sich die traditionelle Wohnsituation, in der früher alle zusammen in einer Bleibe gelebt hat, zu einem größeren Konzept entwickelt: Die Familie lebt unter einem Dach, aber in klar abgetrennten Wohneinheiten, sodass jeder seine Privatsphäre und seinen Rückzugsort hat. Schließlich läuft auch in einer Familie nicht immer alles rund und alle müssen sich auch mal aus dem Weg gehen können. Für diese Wohnsituation haben die Experten von allkauf haus das Richtige in petto: das Generationenhaus.

Es wirkt wie ein Einfamilienhaus, allerdings finden hier zwei Familien Platz. Dank individueller und altersgerechter Innenraumgestaltungsmöglichkeiten fühlen sich Jung und Alt gleichermaßen wohl. Variable Haustypen mit einer Wohnfläche zwischen 189 und 263 Quadratmetern bieten dabei genug Platz für eine separate Aufteilung der Wohnbereiche. Der Clou dabei: Der gemeinsame Kauf eines solchen Ausbauhauses bringt auch Vorteile in der Finanzierung mit sich. Und wenn irgendwann doch mal eine Partei auszieht, wird die andere Wohnung einfach untervermietet. Mehr Informationen zum Generationenwohnen gibt es unter www.allkauf.de und www.homeplaza.de.

Bild 1: Das Für- und Miteinander bringt viele Vorteile mit sich. Wichtig beim Generationenwohnen sind auf jeden Fall Toleranz und Akzeptanz. (Foto: epr/allkauf haus/iStock-673761222)

Bild 2: Das Zusammenleben in einem Generationenhaus bedeutet nicht, dass man den ganzen Tag seine gesamte Familie um sich haben muss. Auf zwei Etagen oder in einer Doppelhaushälfte können zwei separate Wohnungen eingerichtet werden, sodass jede Partei ihren persönlichen Rückzugsort hat. (Foto: epr/allkauf haus)

Quelle: Allkauf Haus – Frau Sabrina Kappaun

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon