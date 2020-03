Agentur für Arbeit Meschede-Soest – Erreichbarkeit sichergestellt

Bei der Agentur für Arbeit Meschede-Soest heißt es im Moment „alle Mann an Bord“, denn die Zahl der Anrufe von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite ist derzeit auf ein Vielfaches angestiegen. Die Arbeitsagentur hat deshalb verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Erreichbarkeit sicherzustellen.

brilon-totallokal: So wurden kurzfristig Vermittler, Berufs- und Rehaberater geschult, um die telefonische Beratung zum Thema Kurzarbeitergeld vornehmen zu können, denn hier ist der Beratungsbedarf derzeit am höchsten. Betriebe mit Fragen rund um das Thema Kurzarbeitergeld können telefonisch unter 0800 4 5555 20 mit der Agentur Kontakt aufnehmen. Die Bundesagentur für Arbeit hat unter www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit alle wichtigen und notwendigen Informationen zusammengestellt. Die Antragsstellung kann nach telefonischer Anzeige bei der Arbeitsagentur auch online vorgenommen werden.

Die Arbeitsagentur Meschede-Soest ist weiterhin für den öffentlichen Publikumsverkehr nicht zugänglich. Alle Geschäftsstellen sind aber für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzlich unter der lokalen Rufnummer 02921 106 200 erreichbar. Hiermit soll die Arbeitnehmerhotline (0800 4 5555 00) entlastet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass alle persönlichen Gesprächstermine ohne Rechtsfolgen entfallen. Diese Termine müssen nicht telefonisch abgesagt werden. Eine Arbeitslosmeldung kann online über www.arbeitsagentur.de gestellt werden, eine persönliche Meldung ist zur Zeit nicht erforderlich. Die Familienkasse ist weiterhin für alle Anliegen unter 0800 4 5555 30 erreichbar.

„Wir sind weiterhin für unsere Kundinnen und Kunden da, allerdings bis auf Weiteres nur telefonisch und digital“, so Oliver Schmale. „Wir agieren so unbürokratisch und flexibel wie es geht in diesen schwierigen Zeiten, so dass die Leistungsgewährung aller Arbeitnehmer und Betriebe sichergestellt ist.“

Quelle: Carina Bauer – Agentur für Arbeit Meschede-Soest

