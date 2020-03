Beratung in der Corona-Krise

Bei Sorgen und Fragen: Das Caritas-Team berät am Telefon

brilon-totallokal: Das Team aus dem Beratungsdiensten der Caritas Brilon hat die Telefon-Sprechzeiten anlässlich der Corona-Situation ausgeweitet: Rat- und Hilfesuchende können jetzt von montags bis donnerstags zwischen 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr anrufen. Die Telefonberatung soll auch die Außensprechstunden in Olsberg, Winterberg und Marsberg, die aktuell nicht stattfinden, sowie persönliche Beratungsgespräche in der Geschäftsstelle ersetzen gleichsam auffangen.

Das Experten-Team berät unter anderem auch über aktuellen Änderungen bezüglich Leistungserbringen der Jobcenter, wie beispielsweise Kinderzuschlag, oder auch zu Regelungen, die Migranten und Geflüchtete betreffen. Natürlich wird auch die Allgemeine Soziale Beratung und die Suchtberatung fortgeführt. Ebenso finden weiterhin die Beratung zu Mutter/Vater/Kind-Kuren und Kuren für Pflegende Angehörige statt. Grundsätzlich können auch Fragen via Mail gestellt werden, so wie auch die Unterstützung bei Antragsstellungen per Mail bearbeitet werden kann.

Die Experten mit ihren Schwerpunkten im Überblick:

Maria-Theresia Kupitz

Allgemeine Soziale Beratung, Telefon 02961 971927, Mail [email protected]

Simone Geck

Fachdienst für Integration und Migration, Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer.

Telefon 02961 971929, Mail [email protected]

Susanne Mütze

Regionale Flüchtlingsberatung, Telefon 02961 971953, Mail [email protected]

Nicolas Hilkenbach

Unterstützung und Qualifizierung von Ehrenamtlern in der Flüchtlingshilfe, Unterstützung laufender und Aufbau neuer Projekte, Telefon 02961 971938, Mai [email protected]

Suchtberatung

Telefon 02961 7799770, Mail [email protected]

Mutter/Vater/Kind-Kuren und Kuren für pflegende Angehörige

Monika Matuszak [email protected]

Kurz-Info mehrsprachig:

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation muss die offene Sprechstunde zurzeit leider ausfallen. Wir sind jedoch per Telefon oder Mail für Sie da.

Bitte melden Sie sich unter den angegebenen Kontaktdaten bei uns.

Englisch

Unfortunately, due to the current corona situation, the open consultation hour is currently canceld. Nevertheless, we are available for you by phone and mail.

Please contact us using the contact details provided.

Französisch

En ce moment, nos consultations sur place sont annulées à cause du Corona-virus (COVID-19). Vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone ou par email.

Türkisch

Mevcut korona durumu nedeniyle, açık istişare saatinin şu anda iptal edilmesi gerekmektedir.

ancak, telefon ve e-posta yoluyla sizin için varız. Lütfen sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak giriş yapın.

Rufen Sie an, wir sind hier: Das Team der Caritas-Beratungsdienste (v. l.) Simone Geck, Susanne Mütze, Nicolas Hilkenbach und Maria-Theresia Kupitz ist am Telefon für Rat- und Hilfefragen zu erreichen.

