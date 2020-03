Brauerei spendet Desinfektionsmittel an Warsteiner Krankenhaus

#flattenthecurve: Der Aufruf, sich verantwortungsvoll zu verhalten, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, ist in aller Munde. Um einen Beitrag zu leisten, stellt die Warsteiner Brauerei dem Krankenhaus Maria Hilf rund 4.000 Liter Desinfektionslösung kostenlos zur Verfügung.

brilon-totallokal: „Ich freue mich, dass wir gestern bereits die ersten 200 Liter des so dringend benötigten Handdesinfektionsmittels, das den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entspricht, kostenlos an das örtliche Krankenhaus geben konnten. In Kürze werden wir weitere 3.800 Liter spenden“, sagt Peter Himmelsbach, Geschäftsführer Technik der Warsteiner Gruppe.

Dr. Matthias Becher, Betriebsarzt der Brauerei, ergänzt: „Desinfektionslösungen werden von den medizinischen Einrichtungen dringend benötigt und gehören nicht in den Privathaushalt! Jeder Einzelne kann sich mit den bekannten Hygieneregeln schützen: Einen Mindestabstand von zwei Metern zu den Mitmenschen halten, täglich mehrmals gründlich die Hände mit Seife waschen, nur in die Armbeuge niesen und husten sowie regelmäßig lüften.“

Ein weiterer positiver Nebeneffekt von alkoholfreiem Bier: Auch aus seiner Entalkoholisierungsanlage, die der Herstellung von alkoholfreien Bieren dient, gibt das Familienunternehmen jährlich 400.000 Liter hochwertigen Alkohol zur späteren Herstellung von pharmazeutischem Alkohol ab. Himmelsbach erklärt: „Damit können zwischen 500.000 und 570.000 Liter Desinfektionsmittel hergestellt werden.“

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

Quelle: Warsteiner Brauerei

