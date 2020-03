VHS verlegt das Lernen weiter ins Internet: Excel-Webinare für Schüler und Auszubildende

Auch wenn in der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg momentan keine Präsenzkurse möglich sind, laufen viele Kurse als Webinarangebot weiter.

brilon-totallokal: In der kommenden Woche bietet die VHS zwei Excel-Grundlagenwebinare für Schüler und Auszubildende an. Das erste Excel-Webinar findet am Dienstag, den 31. März, von 16:00 bis 17:00 Uhr statt. Der Schwerpunkt hier liegt auf Dateneingabe und Formatierung. Das zweite Webinar findet einen Tag später am Mittwoch, den 1. April, ebenfalls von 16:00 bis 17:00 Uhr statt. Hier liegt der Schwerpunkt auf Berechnungen und wichtigen Funktionen.

Die Teilnahme an beiden Webinaren ist kostenlos und unkompliziert von zuhause aus via Notebook, Tablet oder Smartphone möglich. Eine vorherige Anmeldung bei der VHS ist nicht zwingend notwendig, zur besseren Planung jedoch erwünscht. Die Teilnehmenden erhalten den Zugangslink zum Webinar entweder vorab per Mail oder über die Internetseite der VHS unter www.vhs-bmo.de.

Weitere Informationen zu den Webinaren sind ebenfalls online oder telefonisch unter 02961-6416 möglich.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

