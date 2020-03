Zuschüsse für Kleinunternehmen: IHK bietet Hotline bei Fragen auch am Wochenende

Seit heute, Freitag, 27. März 2020, können Kleinunternehmen Zuschüsse von Bund und Land NRW beantragen, um die durch die Corona-Krise entstandenen finanziellen Engpässe zu überbrücken.

brilon-totallokal: Die Anträge können bis 30. April 2020 online bei den Bezirksregierungen gestellt werden. Die IHK Arnsberg bietet dazu ab sofort eine Hotline, an die sich Unternehmen und Selbstständige auch an diesem Wochenende wenden können.

Gestaffelt nach Mitarbeiterzahl können Kleinunternehmen folgende Zuschüsse beantragen:

Betriebe bis 5 Mitarbeiter: 9.000 Euro

Betriebe bis 10 Mitarbeiter: 15.000 Euro

Betrieb bis 50 Mitarbeiter: 25.000 Euro

Unternehmen, die einen Zuschuss beantragen wollen, gelangen unter dem Link www.wirtschaft.nrw.de/nrw-soforthilfe-2020 zu dem Online-Formular. Für den Antrag sollten sie unbedingt folgende Informationen bereithalten:

Amtliches Ausweisdokument zur Identifikation (Personalausweis, Reisepass, usw.)

Handelsregisternummer oder eine andere Registernummer (soweit vorhanden) sowie die Angabe des zugehörigen Amtsgerichts

Steuernummer des Unternehmens und die Steuer-ID eines der Eigentümer

Adresse des Unternehmens, sofern diese von der Privatadresse abweicht

Bankverbindung (IBAN + Kreditinstitut) des Firmenkontos für die Auszahlung

Abgefragt wird außerdem die Art der gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit

Angabe der Anzahl der Beschäftigten

Da die Bezirksregierungen mit einer Flut von Anträgen rechnen, bitten sie die Antragsteller um etwas Geduld, falls Anträge nicht unverzüglich bearbeitet werden können.

Die IHK Arnsberg bietet Unternehmen, die Fragen zur Antragstellung haben, mit einer Hotline (02931 878 555) Unterstützung an. Diese ist ab sofort von montags bis freitags, 9 bis 16 Uhr, geschaltet sowie an diesem Wochenende Samstag, 28. März, und Sonntag, 29. März, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr.

Quelle: Elisabeth Susewind – Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon