Video: Heilige Messe am 29.März 2020 mit Propst Dr. Reinhard Richter in der Propsteikirche in Brilon

Auch wenn unsere gegenwärtige Situation so unwirklich erscheint, wollen wir unseren katholischen Glauben im Ausdruck der Liturgie erfahren dürfen, so weit es eben geht. Irgendwann finden wir zum Normalzustand zurück, doch nun müssen wir uns der Wirklichkeit stellen.

An diesem Sonntag werden in den Kirchen Kreuze und Heiligenbilder verhüllt. Das Schöne und Heilige wird deswegen verhüllt, damit es enthüllt werden kann. Auch unser Leben will von Gott enthüllt werden, damit es wahr werde.

Allen einen Gesegneten Fastensonntag und herzliche Grüsse in die kommende Woche! Wir Priester lassen Sie und Euch nicht allein und beten täglich in den Pfarrkirchen besonders für Sie und Euch.

Ihr und Euer Propst Dr. Reinhard Richter