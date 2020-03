Aus der Not eine Tugend machen

Sauerland Getränke bietet kostenfreie Lieferung nach Hause an

brilon-totallokal: Außergewöhnliche Zeiten bedürfen kreativer Lösungen: Ab sofort bietet der Getränkefachgroßhändler Sauerland Getränke für Privathaushalte einen Haustür-Lieferdienst an. Der besondere Service wird kostenlos für den Kreis Soest und Teile des Hochsauerlandkreises angeboten.

Von Wasser über Limo bis Bier: Sauerland Getränke liefert ab sofort nach Hause. Privathaushalte, die eine telefonische Bestellung aufgeben, bekommen ihre Ware kostenfrei bis zur Haustüre geliefert. „Wir möchten die Bürger dabei unterstützen, zu Hause zu bleiben und mögliche Kontaktpunkte auf ein Minimum zu reduzieren. Bei unserem besonderen Service achten wir daher besonders darauf den Mindestabstand einzuhalten und das Haus nicht zu betreten. Es ist heute entscheidend, dass wir die Ausbreitung des Virus eindämmen. Unser Lieferdienst soll dazu einen wertvollen Beitrag leisten“, erklärt Peter Georg Meyer, Geschäftsführer von Sauerland Getränke.

So funktioniert‘s:

Kunden rufen einfach unter 02961-9628419 an. Die Mitarbeiter von Sauerland Getränke informieren im Telefonat über das verfügbare Angebot, den Preis und verrechnen auch bei Bedarf vorhandenes Leergut. Die Mindestbestellmenge liegt bei drei Getränkekisten. Die Lieferung nach Hause ist kostenfrei. Die Bezahlung erfolgt in bar und unter Einhaltung der Hygieneregeln.

Für das Angebot gelten folgende Liefertage-/orte:

Dienstag: Möhnetal, Möhnesee, Soest, Bad Sassendorf, Lohne

Mittwoch: Warstein, Belecke, Hirschberg, Kallenhardt, Rüthen

Donnerstag: Lippstadt, Bad Waldliesborn, Bad Westernkotten, Lipperode, Geseke

Freitag: Brilon, Olsberg, Winterberg

