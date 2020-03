Landwirte suchen dringend Erntehelfer

Fachbereich Agrarwirtschaft ruft zur Unterstützung der Landwirtschaft auf

brilon-totallokal: Die Corona-Krise belastet auch die Landwirtschaft: Viele land- und gartenbauliche Betriebe mit Sonderkulturen stehen aktuell vor dem Problem, dass ihnen Saisonarbeitskräfte für Pflanz- und Pflegearbeiten und insbesondere für die kommende Spargel- und Erdbeerernte fehlen. In einigen Betrieben fehlt es außerdem an fachlich qualifizierten Mitarbeiter*innen für Feld und Stall. Der Fachbereich Agrarwirtschaft der Fachhochschule Südwestfalen hat daher einen Aufruf an die Studierenden gerichtet, sich auf einen der vielen freien Jobs zu bewerben. Darüber hinaus sind in Einzelfällen auch ungelernte Kräfte willkommen.

Der Fachbereich Agrarwirtschaft arbeitet seit jeher eng mit landwirtschaftlichen Betrieben in der Region zusammen – sei es, im Rahmen der praxisorientierten Lehre oder der angewandten Forschung. Daher ist es für den Dekan Prof. Dr. Wolf Lorleberg selbstverständlich, auch im Namen der Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen, Ursula Heinen-Esser, einen Aufruf an die Studierenden zu richten, sich als Helfer für die Landwirtschaft zu engagieren. Viele Studierende der Agrarwirtschaft arbeiten bereits in der Praxis und sind damit besonders geeignet, da sie die Branche kennen und „Anpacken in der Landwirtschaft“ für sie selbstverständlich ist.

Der Studienbetrieb des Fachbereichs Agrarwirtschaft und anderer Studiengänge ist bis zum 19. April eingestellt und wird ab dem 20. April höchstwahrscheinlich in digitaler Form aufgenommen werden. Im Falle von Zeitkonflikten sei dem Studium aber unbedingt Priorität einzuräumen, so der Dekan. Ebenso bittet er in einem Schreiben an die Studierenden darum, die allgemeinen Hygiene- und Vorbeugemaßnahmen genauestens zu befolgen: „Im Zweifelsfall hat Ihre eigene Gesundheit Vorrang.“

Weitere Informationen zum Thema sowie eine Übersicht über freie Stellen sind im Internet unter folgenden Links zu finden:

www.rlv.de/nachricht/detail/erntehelfer-dringend-gesucht/ (Rheinland; Webseite RLV)

www.wlv.de/erntehelfer/index.php (Westfalen; Webseite WLV)

www.saisonarbeit-in-Deutschland.de (deutschlandweit, Webseite DBV)

www.karrero.com/ernte-retten (deutschlandweit; Webseite top agrar)

Quelle: Sandra Pösentrup – Fachhochschule Südwestfalen

