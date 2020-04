Angeliefert und aufgetischt: 4-Gänge-Menü zu Ostern

Domschänke und Sudhaus bieten Lieferservice

brilon-totallokal: Schlemmermenü für Zuhause: Das Küchen-Team von Domschänke und Sudhaus hat besondere Ostergerichte ausgearbeitet. Und diese kommen nicht, wie gewöhnlich, in den Gasträumen in der Dieplohstraße, sondern direkt im heimischen Esszimmer, auf den Tisch. Bestellungen können bis zum 8. April aufgegeben werden, die Lieferung erfolgt am Karsamstag im Warsteiner Stadtgebiet frei Haus.

Kein Ausgehen, kein Gottesdienst, keine große Familienfeier: Die Osterfeiertage werden wir in diesem Jahr etwas anders verbringen als üblich. Damit das kleine Osterfest in den eigenen vier Wänden trotzdem ein lohnenswerter kulinarischer Ausflug wird, hat sich das Küchen-Team von Sudhaus und Domschänke etwas ganz Besonderes ausgedacht. Am Karsamstag gibt es einen kostenlosen Oster-Lieferservice im Warsteiner Stadtgebiet. Bei diesem Ostermenü ist von buntem Frühlingssalat über Warsteiner Zwiebelgulasch mit Brewers Gold bis zu zarter Lasagne für jeden etwas dabei – eine Auswahl aus vier Salaten zu Beginn, gefolgt von drei möglichen Suppen, sechs Hauptgerichten und zwei Desserts. Ein Getränk dazu? Zum Anstoßen gibt es Biere des Warsteiner Portfolios und Weine aus dem hauseigenen Weinkeller.

Online finden Interessierte die Oster-Karte unter www.Domschaenke.de. Das Küchen-Team von Domschänke und Sudhaus freut sich auf alle Bestellungen telefonisch oder per WhatsApp an 01709105504 oder per Mail an [email protected] bis zum 8. April 2020.

Warsteiner Gruppe

Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

Quelle: Warsteiner Brauerei

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon