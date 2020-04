Kochkurs als VHS-Webinar: Piorek kocht mit bis zu 100 Teilnehmenden

Inspiration für das Oster-Menü gesucht? Die VHS Brilon bietet hierzu ein Koch-Webinar mit dem bekannten Briloner Koch Andreas Piorek an.

brilon-totallokal: Live wird Piorek direkt aus dem Kulinarium-Kochstudio im Haus Schröder heraus mit den Teilnehmenden ein Drei-Gang-Menü zaubern: Kabeljau als Vorspeise, Schweinerücken als Hauptgang und ein Orangen-Basilikum-Parfait zum krönenden Abschluss. Alle Interessierten können unkompliziert von zuhause aus via Notebook, Tablet oder Smartphone mitkochen. Das Webinar findet am Dienstag, den 7. April, von 19:00 bis 20:30 Uhr statt, Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich. Das Webinar ist kostenlos, alle Teilnehmenden erhalten vorab den Zugangslink sowie die Lebensmittelliste per Mail zugeschickt.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon