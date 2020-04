POL-HSK: Frau findet Handtasche mit über 3.000 Euro Bargeld

Am Montag gegen 14:45 Uhr erschien eine 51-jährige Brilonerin auf der Polizeiwache in Marsberg, um eine gefundene Handtasche abzugeben.

brilon-totallokal: In der Handtasche befanden sich unter anderem über 3.000 Euro Bargeld. Nach Angaben der Frau hat sie die Handtasche in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt in der Bredelarer Straße gefunden. Da sie die Eigentümerin vor Ort nicht ausfindig machen konnte, entschied sie sich, die Fundsache bei der Polizei abzugeben.

Gegen 15:10 Uhr erschien eine 95-jährige Marsbergerin auf der Wache um den Verlust ihrer Handtasche zu melden. Nach erbrachtem Eigentumsnachweis wurde der Seniorin die Handtasche samt Inhalt ausgehändigt.

Quelle: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

