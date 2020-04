Olsberger Wochenmarkt findet in der Karwoche statt

Beim Olsberger Wochenmarkt sind neben Lebensmittel Blumen und Pflanze n erhältlich

brilon-totallokal: Der Olsberger Wochenmarkt findet – in Abstimmung mit den Marktbeschickern und auch unter Berücksichtigung der aktuellen Erlasse des Landes NRW – zur Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Lebensmitteln in der Karwoche am Donnerstag, 9. April, statt.

Im Verkauf sind dann Lebensmittel sowie Blumen und Pflanzen. Die Stadt Olsberg bittet alle Marktbesucherinnen und -besucher, die aktuell empfohlenen Regeln zum Umgang in der Öffentlichkeit und zur Hygiene zu beachten.

