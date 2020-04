MIKE-Sportabzeichen im Kindergarten Madfeld

Auch in diesem Jahr haben die Kinder des Kindergartens „ Zwergenland “ in Madfeld erfolgreich am MIKE-Sportabzeichen teilgenommen.

brilon-totallokal: In einer aktionsreichen Woche vom 09. bis zum 13.03.2020 haben 26 Kinder im Alter von 3-6 Jahren verschiedene Bewegungsaufgaben absolviert.

In den Bereichen Laufen, Balancieren, Werfen, Fangen, Rollen und Springen stellten die Kinder ihr sportliches Können unter Beweis. Der Höhepunkt der Woche fand am Donnerstag in der Turnhalle statt. Dort führten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern unterschiedliche Übungen zum Bereich Wahrnehmung durch. Im Anschluss erhielt jedes Kind feierlich eine Urkunde. Abgerundet wurde die Woche mit einem gemeinschaftlichen gesunden Frühstück im Kindergarten.

Quelle Text und Bild: Kindergarten Zwergenland Madfeld

