Mit Rad zur Tat startet in die Saison 2020

Die Aktion im Rahmen der Gesundheitsinitiative Brilon bewegt „Mit Rad zur Tat“ startet wie angekündigt am 04. April 2020.

brilon-totallokal: Darüber waren sich die beteiligten Sponsoren bikecenter Feldmann, EBike Store Schröder, die Krankenkassen AOK NordWest und die BARMER, sowie die Stadt Brilon einig. Durch die Änderungen der Teilnahmebedingungen ist die Teilnahme in diesem Jahr besonders attraktiv und gerade in diesen Zeiten auch für mehr Menschen interessant.

Geänderte Teilnahmebedingungen

In den letzten Wochen ist in Brilon eine sehr große Solidarität, die aktuell durch viele ehrenamtlich tätige Menschen gelebt wird, zu spüren. Da ab diesem Jahr auch Jede/r der 20 Tage im Aktionszeitraum vom 04.04.2020 bis 31.10.2020 zum Ehrenamt mit dem Rad zur Tat fährt teilnehmen kann, profitieren die Ehrenamtlichen auch davon.

Außerdem wurde der Teilnehmerkreis auch auf Brilonerinnen und Briloner die in Unternehmen außerorts arbeiten, erweitert. Sonst bleibt alles wie gehabt.

Mit den Anpassungen sind die Sponsoren einigen Wünschen aus der Bevölkerung nachgekommen.

Das Anmeldeverfahren wird der aktuellen Situation angepasst

Aufgrund der aktuellen Situation wurde das Anmeldeverfahren, solange die Kontakteinschränkungen bestehen, angepasst. Da im Moment die Geschäftsstellen der Fahrradfachbetriebe und Krankenkassen nur sehr eingeschränkt zu erreichen sind und das Rathaus geschlossen hat, ist die Anmeldung so lange nur per E-Mail an Elena Albracht ([email protected]) möglich. Bitte machen Sie bei der Anmeldung per E-Mail folgende Angaben:

Firma / Schule / Ehrenamtliche Tätigkeit

Vollständiger Name

Anschrift

Telefonnummer

Die Bestätigung per E-Mail wird dann auch die Teilnehmerkarte zum Ausdrucken beinhalten. Sobald die Kontaktbeschränkungen wieder gelockert sind, werden alle in gewohnter Form für Sie da sein und wieder interessante Sonderaktionen durchführen. Über die Sonderaktionen halten wir Sie über die Presse und auf unserer Facebook Seite auf dem Laufenden.

Teilnahmebedingungen:

Um an den Aktionen und den Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein vollständiges Ausfüllen und Abgeben dieses Anmeldeformulars notwendig. Direkt im Anschluss wird eine Teilnehmerkarte ausgehändigt. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums (04.04. bis 31.10.2020) möglich. Die Organisatoren setzen voraus, dass der Weg zur Arbeit/Schule/Ehrenamt im Teilnahmezeitraum an mindestens 20 Tagen gefahren wird. Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung an dem Gewinnspiel teil. Teilnehmen kann jeder Briloner Bürger/in der mit seinem Rad zum Ehrenamt fährt, jeder Mitarbeiter/in eines Briloner Unternehmens, jeder Briloner Bürger/in eines auswärtigen Unternehmens bzw. Schüler/innen der Briloner Schulen. Zur Teilnahme an der Hauptverlosung muss die ausgehändigte Teilnehmerkarte mit Angabe der gefahrenen Kilometer bis zum 06.11.2020 bei den Fahrradfachbetrieben, den Krankenkassen AOK und BARMER, der BWT oder im Briloner Rathaus abgegeben werden. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden nicht berücksichtigt. Die Gewinner werden schriftlich oder per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte verfolgen Sie die ständigen Aktionen bei Facebook und in der Tagespresse. Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und Wohnorts in dem vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf den Webseiten der Betreiber und deren Social Media Plattformen mit ein. Viel Erfolg!

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon