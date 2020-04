Rentner aufgepasst: Jetzt kostenlosen BdSt-Ratgeber für die Steuererklärung bestellen!

Während der Corona-Krise sollten ältere Menschen jeglichen Kontakt nach außen vermeiden.

brilon-totallokal: Wie aber holen sich die Rentner jetzt Hilfe, um die fällige Steuererklärung zu erstellen? Der Bund der Steuerzahler NRW bietet einen kostenlosen Ratgeber an, den jeder telefonisch oder per Mail bestellen kann.

Jetzt Hilfe für die Steuererklärung holen

Kostenloser Ratgeber vom Bund der Steuerzahler NRW unterstützt Rentner

Düsseldorf. Millionen von Rentnern müssen mittlerweile eine Steuererklärung einreichen. Was schon in normalen Zeiten eine echte Herausforderung ist, wird durch die Corona-Beschränkungen jetzt noch verschärft: Ältere Menschen sollen Kontakte nach außen vermeiden, individuelle Beratung vom Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein ist derzeit kaum möglich. Hier springt der Bund der Steuerzahler NRW in die Bresche. Er hat seinen bewährten Ratgeber „Steuererklärung für Senioren“ aktualisiert und neu aufgelegt. Rentner erfahren, wie sie die neuen Formulare ausfüllen müssen, welche Angaben ihnen Steuererleichterungen verschaffen können und welche Belege nötig sind.

Interessierte können den kostenlosen Ratgeber bestellen, entweder telefonisch unter 0211 99 175-42 oder per E-Mail an [email protected]

Bild: Steuererklärung für Rentner leicht gemacht mit der BdSt-Broschüre

Bild: BdSt NRW

Quelle: BdSt NRW

