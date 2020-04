Wer wedelt, der macht auch Wind!

Wieder sende ich an alle, die hier reinschauen, ganz liebe Grüsse und wünsche allen Gesundheit und Wohlsein!

Propst Dr.Reinhard Richter: Wieder sende ich an alle, die hier reinschauen, ganz liebe Grüsse und wünsche allen Gesundheit und Wohlsein! Wir feiern Palmsonntag und treten in die Heilige Woche ein, wie Jesus auf dem Lasttier der Armen in Jerusalem. Die Leute rufen “Hosianna”, wedeln mit den Palmen und bereiten Kleider auf dem Prozessionsweg aus. Vielen steht es heute nicht danach. Und doch gehen wir mit vielen Christen diesen Weg und wissen uns von Jesus umarmt, der für uns am Kreuz seine Arme ausgebreitet hat.

Herzliche Grüsse aus Brilon, Ihr und Euer Propst Reinhard Richter

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon