Wohin mit dem Rasenschnitt?

Jedenfalls nicht auf landwirtschaftlich genutzte Flächen!

brilon-totallokal: Bringhöfe der Abfallentsorger sind wegen Corona geschlossen – Alternativen werden angeboten – Landwirte bitten um Rücksicht

Arnsberg/Hochsauerlandkreis. Die Bringhöfe der Abfallentsorger sind derzeit geschlossen. Grund hierfür sind nach Angaben zum Beispiel des Wertstoffbringhofes in Arnsberg die Einhaltung der Verordnung des Landes NRW zum Schutz vor den Corona-Viren: Alle unnötigen Kontakte mit anderen Menschen sind zu vermeiden. Jetzt bitten aber die Landwirte dringend darum, Müll nicht in der Natur zu entsorgen. Nicht im Wald und besonders nicht auf landwirtschaftlichen Nutzflächen.

Rainer Schörnich, Betriebsleiter Technische Dienste der Stadt Arnsbgerg, sieht das Problem auch: „Wir haben 72.000 Kunden im Jahr, das sind 300 pro Tag, dort kommen zu viele Menschen zusammen um die derzeitigen Abstandsregelungen sicher zu stellen. Wir haben auch die publikumswirksamen Veranstaltungen wie Pflanzenaktion, Kompostwoche und „Arnsberg putzt munter“ absagen müssen.“ Die Schließung des Bringhofes stelle die Bürger vor Probleme.

So entsorgen manche ihren Müll aus der Not in der Natur. Das ist nicht erlaubt und gefährlich. Selbst Rasenschnitt – der in Kürze ansteht – hat auf Wiesen nichts zu suchen, erläutert der Landwirtschaftliche Kreisverband Hochsauerland (WLV): Landwirtschaftliche Flächen unterliegen strengen Nährstoffkontrollen, gedüngter Rasen aus dem Hausgarten bringt die Nährstoffbilanz landwirtschaftlicher Flächen – zu deren Ermittlung Bodenproben gezogen werden – durcheinander. Aber diese Bilanz muss vom Landwirt strengstens eingehalten werden. Zudem mindert frischer Rasenschnitt die Futterqualität der Grassilage und des Heus. Bei der Grassilage wird der Silierprozess behindert, sodass die Ballen anfangen zu gammeln. Durch schlechte Silierung oder Trocknungsphase beim Heu kann frischer Rasenschnitt im gepressten Ballen Schimmelsporen bilden, welcher zu besagter Minderqualität des Futters führt bis hin zu Krankheiten bei den Tieren.

Die Abfallentsorger haben noch nicht entschieden, ob die Abgabestellen nach dem 19. April wieder öffnen werden. Schörnich weist aber darauf hin, dass es wenigstens für Grünabfälle in Arnsberg eine Ausweichmöglichkeit gibt: das Kompostwerk Klute nimmt weiterhin Grünabfälle an.

Quelle: Barbara Kruse – Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon