Bahn verschönert den Bahnhof Brilon-Wald

Die DB hält trotz Corona bedingter Absage der Hansetage an der Verschönerung der Bahnhofs Brilon-Wald fest

brilon-totallokal: Anfang des Jahres hatte der Leiter Bahnhofsmanagement Hagen der Deutschen Bahn, Ralf Fielenbach, in einer Mail an Bürgermeister Dr. Bartsch mitgeteilt, dass die Bahn anlässlich der Hansetage am Bahnhof in Brilon-Wald Maßnahmen im Gesamtumfang von mehr als 100.000 € umsetzen wird, um das Erscheinungsbild des Bahnhofs deutlich zu verbessern.

Nach einem Telefonat des Bürgermeisters mit Herrn Fielenbach ist nunmehr klar, dass die Maßnahmen auch nach der virusbedingten Absage der Hansetage durchgeführt werden. Die laut Planung der DB bis Juli 2020 fertigzustellenden Maßnahmen umfassen die Erneuerung der Glasflächen an den Treppenhauseinhausungen und den Wartebereichen, den Anstrich der Treppenhauseinhausungen und Wartebereiche, die Instandsetzung des DB-Pluspunkts, die Instandsetzung der Beleuchtung in der Unterführung, den Anstrich der Decke in der Unterführung, Austausch und Erneuerung der Sitzbänke und Abfallbehälter sowie die Anpassung des Wegeleitsystems.

“Nach der erzwungenen Absage der Hansetage erleben wir von allen Partnerinnen und Partnern, mit denen wir Vereinbarungen und Verträge abgeschlossen hatten, ein hohes Maß an Solidarität und Kooperationsbereitschaft. Die jetzige Zusage der Deutschen Bahn ist dafür ein weiteres beeindruckendes Beispiel. Der Bahnhof Brilon-Wald ist ein wichtiges Eingangstor zu unserer Stadt, das nunmehr kurzfristig an Attraktivität gewinnt,” so Dr. Christof Bartsch. Im Jahr 2023 soll dann mit dem großen Umbau der Station im Rahmen der Modernisierungsoffensive der Bahn begonnen werden.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon