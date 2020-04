Ende der Zettelwirtschaft im Kindergarten

Eltern der Einrichtungen des Ev. Kirchenkreis Soest-Arnsberg erhalten Nachrichten und Termine ab sofort per Smartphone-App

brilon-totallokal: Die Einrichtungen des Evangelischen Kirchenkreises Soest-Arnsberg informieren ab sofort die Eltern mit einer speziellen „Kita-Info-App“. Darüber erhalten Eltern Nachrichten und Termine kostenlos und werbefrei auf ihr Smartphone. Simone Klose-Rudnick, Geschäftsführerin des Kindergartenverbundes: „Wir glauben, dass das eine gute Sache ist, mit der die Kommunikation mit den Eltern erheblich erleichtert wird. Der vom Unternehmen „Stay Informed“ entwickelte Messenger ist bereits in mehr als 1.100 Kindertageseinrichtungen im Einsatz und ab sofort auch in unseren Einrichtungen.“

Die Einrichtung spart dadurch Papier, Druckerkosten und vor allem Zeit. Damit profitieren vor allem auch die Kinder, wenn weniger Bürokratie anfällt und so mehr Zeit für pädagogische Arbeit bleibt. Die Teams der Einrichtungen freuen sich gemeinsam mit dem Träger über diese Arbeitserleichterungen.

Selbstverständlich ersetzt die App in keiner Weise das persönliche Gespräch zwischen Eltern und ErzieheInnen, das natürlich einen höheren Stellenwert hat. Jedoch hilft die App den Eltern, besser und direkter informiert zu sein, wenn sie wissen wollen, was ihr Nachwuchs an Aktivitäten erlebt. Ebenso sorgt sie für aktuelle und schnelle Informationswege, was gerade aktuell wichtig ist.

Der Service ist für alle Eltern kostenlos und steht ab sofort zur Verfügung. Näheres erfahren die Eltern in ihrer jeweiligen Einrichtung. Für die Eltern gibt es auch ein „Erklärvideo“. Eltern, die ausdrücklich keine App wünschen, können sich ohne Mehraufwand alle Informationen und Termine auch per Email zusenden lassen.

Quelle: Hans-Albert Limbrock – Evangelischen Kirchenkreis Soest-Arnsberg

