Triebwagen brannte bei Gudenhagen

Die Feuerwehr Brilon hat am Montagnachmittag (06.04.2020) einen brennenden Zug zwischen Brilon-Wald und Brilon-Stadt gelöscht.

brilon-totallokal: Im Zug befanden sich insgesamt sechs Personen. Der Zugbegleiter des Triebzuges in Richtung Brilon-Stadt hatte kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Brilon-Wald gegen 15.15 Uhr Rauch im durchgehenden Abteil bemerkt. Der Lokführer stoppte den Zug am ehemaligen Haltepunkt Gudenhagen kurz vor dem Gudenhagener Tunnel. So konnten die vier Fahrgäste den Zug über den fast ebenerdigen alten Bahnsteig verlassen. Sie blieben unverletzt. Auch der Lokführer und der Zugbegleiter verließen den Zug und wurden nicht verletzt.

Das Feuer war offensichtlich im Bereich des Motorraums der Baureihe 644 ausgebrochen. Der Brand hatte auch bereits auf trockenes Gestrüpp am Bahnsteig übergegriffen. Unter Einsatz von schwerem Atemschutz wurde das Feuer zunächst im Fahrgestellbereich eingedämmt und dann abgelöscht. Über die Notentriegelung konnten die Türen des Zuges geöffnet werden, im Inneren waren umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich. Dazu musste auch der Abteilboden mit Hilfe eines Motortrennschleifers geöffnet werden. Auch der Brand auf dem Bahnsteig konnte schnell gelöscht werden.

Zur Löschwasserversorgung wurde eine rund 400 m lange Schlauchleitung zur Kreuzung Haus Gruß verlegt. 35 Einsatzkräfte des Löschzuges Brilon waren bis 18.00 Uhr im Einsatz. Die Bundespolizei landete mit einem Hubschrauber an der Einsatzstelle. Sie hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor. Die Bahnstrecke Brilon-Wald nach Brilon-Stadt ist bis auf weiteres gesperrt.

Direkt im Anschluss musste ein kleiner Flächenbrand an der B 251 abgelöscht werden. Dieser Einsatz war schnell beendet.

Quelle: Marcus Bange – Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon