2000 Schoko-Osterhasen für die Helden des Alltags im Gesundheitswesen und im Einzelhandel

brilon-totallokal: Eine außergewöhnliche Oster-Aktion setzt die Bäckerei Isken mit Sitz in Niedersfeld aktuell um: In Zeiten der Corona-Pandemie spendet die heimische Bäckerei insgesamt 2000 Schoko-Osterhasen als Zeichen der Anerkennung, Wertschätzung und Solidarität an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser in Winterberg, Olsberg und Brilon sowie der mobilen Pflege der Caritas im Altkreis Brilon stellvertretend für alle Bediensteten im Gesundheitswesen. Zudem werden die Schoko-Osterhasen auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zehn Partner-Supermärkte, in denen die Bäckerei Isken ihre Filialen betreibt, gespendet. „Die Geschäftsführung und die Belegschaft waren sich darin einig, dass diese Helden des Alltags diese kleine Anerkennung mehr als verdient haben. Ohnehin ist die Anerkennung und Wertschätzung für die Menschen, die jetzt gerade Außergewöhnliches leisten, in der Gesellschaft längst überfällig“, sagt Isken-Geschäftsführer Meinolf Ittermann.

Die Geschäftsführung des Niedersfelder Traditions-Unternehmens mit 21 Filialen sowie rund 200 Beschäftigten zollt darüber hinaus den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größten Respekt für ihren alltäglichen Einsatz, ihre Loyalität und Solidarität untereinander sowie dem Arbeitgeber gegenüber. „Die Krise ist eine herausfordernde Situation für alle. Die Cafés zum Beispiel sind nur noch morgens auf und natürlich verzeichnen wir trotz aller Maßnahmen Umsatzrückgänge“, so Meinolf Ittermann. Der Schutz der Gäste und Mitarbeiter stehe immer an erster Stelle, diese Verantwortung nehme die Bäckerei Isken sehr ernst. Deshalb habe das Unternehmen sehr früh damit begonnen, die Filialen mit Thekenaufstellern auszustatten, um so die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Großes Lob zollt der Geschäftsführer der Belegschaft für die Bereitschaft, das zurzeit verringerte Arbeitsvolumen fair auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verteilen. Dies sei nicht selbstverständlich. „In der Krise zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen. Auch unsere Angestellten sind eindeutig Helden des Alltages und erhalten für ihren unermüdlichen Einsatz und als Wertschätzung unsererseits ein Präsent zu Ostern.“ Die Geschäftsführung mit Peter Isken und Meinolf Ittermann sei sehr dankbar, dass die Belegschaft hinter ihrem Arbeitgeber steht und sich gemeinsam der schwierigen Aufgabe stellt.

Es ist also kein Wunder, dass die Oster-Aktion für die Helden des Alltages im Gesundheitswesen und im Einzelhandel gemeinsam von Geschäftsleitung und Belegschaft entwickelt wurde und nun umgesetzt wird. Und abschließend ist Meinolf Ittermann noch ein Appell besonders wichtig: „Unterstützen Sie bitte alle Bäckereien um die Ecke. Egal, ob sie Isken oder wie auch immer heißen!“

