Kirche auf dem Smartphone

Kreuzweg und Osterfeuer dieses Jahr digital abrufbar

brilon-totallokal: Das Coronavirus schränkt immer mehr das Leben ein, wie wir es gewohnt sind. Natürlich ist Kirche davon nicht ausgenommen. Und so erfordern ungewöhnliche Zeiten bekannterweise bis dahin ungewöhnliche Methoden.

Auch die Marianische Sodalität, die ihren Kreuzweg üblicherweise am Karfreitag betet, hat sich nun auf die Einschränkungen eingestellt und einen digitalen Kreuzweg vorbereitet. Damit laden die Sodalen nicht nur ihre Mitglieder, sondern alle Briloner Bürgerinnen und Bürger ein, den Kreuzweg in geistiger Verbundenheit zur gewohnten Zeit um 10:30 Uhr zu begehen. Dazu haben die Sodalen den Briloner Kreuzweg am Kalvarienberg abfotografiert und die einzelnen Stationen mit geistlichen Impulsen und Gebeten versehen, die sowohl einen tagesaktuellen Bezug zur Corona-Pandemie herstellen als auch die damit einhergehende Situation für junge und alte Menschen sowie Kranke berücksichtigen.

Abrufbar ist der digitale Kreuzweg über den QR-Code oder auf der Facebook-Seite der Marianischen Sodalität (www.facebook.de/marianischesodalitaet) und auf ihrer Homepage unter www.marianische-sodalitaet-brilon.de). Zudem hat die Marianische Sodalität auch in beiden Kirche weitere Kreuzweggebete ausgelegt, die gebetet oder mitgenommen werden können.

Aber auch das Osterfeuer muss dieses Jahr nicht ausfallen. Wer am Ostersonntag auf der Facebook-Seite vorbeischaut, wird ein kleines Angebot finden, mit dem sich das Osterfeuer für eine kurze Zeit ins Wohnzimmer holen lässt.

Quelle: Stephan Jätzel – Marianische Sodalität

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon