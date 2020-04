Neuen Sirenen in Brilon-Wald und Gudenhagen-Petersborn zur Warnung der Bevölkerung

Die Stadt Brilon hat in Brilon-Wald und in Gudenhagen-Petersborn neue digital angesteuerte Sirenen zur Warnung der Bevölkerung installiert.

brilon-totallokal: In beiden Ortsteilen wurde jeweils eine neue Sirene aufgestellt, in Brilon-Wald auf der Turnhalle und in Gudenhagen-Petersborn auf dem Kindergarten (ehemalige Schule). Das Land NRW hatte in den letzten Jahren rund 73.000 € Fördermittel zum Aufbau eines Warnsystems bereitgestellt. Im gesamten Stadtgebiet wurden damit die Sirenen auf die digitale Alarmierung umgestellt und neue Sirenen installiert.

In Brilon-Wald und in Gudenhagen-Petersborn waren nach Abbau des bundesweiten Warnnetzes keine Sirenen mehr vorhanden. Zur Warnung der Bevölkerung bei Katastrophen- und Großschadensereignissen kann die Bevölkerung nun flächendeckend und zeitnah informiert werden. Die Warnung erfolgt durch einen eine Minute dauernden Heulton (auf- und abschwellend). Damit verbunden ist die Aufforderung, den Hörfunksender einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Ist die Gefahr vorüber, wird zur Entwarnung ein einminütiger Dauerton ausgelöst.

Nach Wiedereinführung der jährlichen Probealarme 2018 hatte bisher die Feuerwehr mit mobilen Sirenen in beiden Orten die Warnung der Bevölkerung geprobt. Mit den Probelalarmen soll das Thema „Warnung” wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden.

An jedem ersten Samstag im Monat werden um 11.30 Uhr die digitalen Sirenen durch einen Probelalarm getestet. Darüber hinaus erfolgt zweimal im Jahr im März und im September der landesweite Probealarm.

Weitere Informationen und Verhaltenshinweise sind unter www.warnung.nrw sowie auf den Homepages des Ministeriums des Innern NRW – www.im.nrw – und der Feuerwehr Brilon – www.feuerwehr-brilon.de – erhältlich.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

