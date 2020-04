Ruhrverband: Bildungsangebot für nachhaltigen Gewässerschutz

Modernes Lernmaterial rund um das Thema Wasser auf www.wasserwissen.ruhr

brilon-totallokal: Mit seinen insgesamt über 800 wasserwirtschaftlichen Anlagen, darunter Kläranlagen und Pumpwerke zur Abwasserbehandlung sowie Talsperren zur Sicherung der Wasserversorgung und zum Hochwasserschutz, sorgt der Ruhrverband für ausreichendes und sauberes Wasser in der Region. Damit dies auch zukünftig gewährleistet werden kann, will der regionale Wasserverband gerade jungen Menschen vermitteln, dass ein an der Verschmutzungsquelle ansetzender Gewässerschutz eine Grundlage für saubere Flüsse und Seen ist und hat aus diesem Grund ein reichhaltiges Bildungsangebot initiiert.

Dieses basiert auf vier Säulen, von denen besonders die Unterrichtsmaterialien und das Online-Wissen auch in Zeiten der Coronakrise, in denen kein Präsenzunterricht möglich ist, eine wichtige Informationsquelle für Lehrende und Lernende darstellen.

Der Ruhrverband bietet umfangreiches Lehr- und Lernmaterial für die Primar- sowie für die Sekundarstufen I und II an. Das Unterrichtsmaterial „H2O – Abenteuer Wasser“ ist für den Einsatz im Sachunterricht der Klassen 3 und 4 an Grundschulen konzipiert und behandelt die Themen Wasserkreislauf, Abwasser und Trinkwasserversorgung. Die Unterlagen „Klare Sache! Entdecke die Welt des Wassers“ richten sich an Jugendliche der Sekundarstufe I und knüpfen an die nordrhein-westfälischen Lehrpläne der Fächer Biologie, Chemie, Physik und Erdkunde an. Die Lernmaterialien „Strom aus Wasserkraft! – Entdecke die Kraft des Wassers” ermöglichen es Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I, die Wirkungsprinzipen der Stromerzeugung aus Wasserkraft erlebnisorientiert kennenzulernen und zu erfahren, welche Energie im Wasser steckt, wo sie herkommt und wie sich der Mensch diese Energie zunutze machen kann.

Für die Sekundarstufe II wird eine komplette Unterrichtsreihe namens „Köcherfliegen lügen nicht“ mit 16 Einheiten zur angewandten Fließgewässerökologie angeboten. Das Paket umfasst eine detaillierte Anleitung für die Exkursion an einen Bach, einen Feld-Bestimmungsschlüssel und eine Interpretationshilfe.

Im Bereich des Online-Wissens bieten sowohl die Homepage des Ruhrverbands www.ruhrverband.de als auch die Erklärfilme „Leon auf der Spur des Abwassers – Wie funktioniert eine Kläranlage?“ und „Talsperren entdecken und verstehen – mit Stefan auf Tour“ auf dem YouTube-Kanal des Ruhrverbands interessante Einblicke und wertvolle Informationen zur Wasserwirtschaft an der Ruhr.

Von der Theorie in die Praxis

Sobald die Coronakrise überstanden ist, bietet der Verband auch wieder seine zwei weiteren Säulen der Bildungskommunikation an: Die außerschulischen Lernorte des Ruhrverbands ermöglichen Schülerinnen und Schülern praxisorientiertes Lernen. Auf den Kläranlagen erfahren sie Wissenswertes über die Reinigung des Abwassers. Wie der Ruhrverband die Wasserversorgung einer ganzen Region sicherstellt und vor Hochwasser schützt, wird bei einem Besuch unserer Talsperren erläutert. Einblicke in die Thematik „Energiegewinnung durch Wasserkraft“ können Besucherinnen und Besucher unserer Wasserkraftwerke erhalten. Und die historische Sammlung ermöglicht eine Zeitreise zurück zur Entwicklung der Wasserwirtschaft an der Ruhr von den Anfängen bis hin zum heutigen Status quo.

Auf Einladung von Lehrkräften kommen Fachleute des Ruhrverbands auch gerne in den Unterricht um die Wirkungsmechanismen von Kläranlage und Talsperren zu erläutern. Mehr: www.wasserwissen.ruhr

Quelle: Markus Rüdel – Ruhrverband

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon