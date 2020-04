Warsteiner setzt ein Zeichen für Solidarität

brilon-totallokal: Warsteiner denkt Werbung neu: Das öffentliche Leben steht nahezu still, Straßen und Innenstädte sind wie leergefegt. Deutschland soll(te) zu Hause bleiben. Darauf macht Warsteiner auf digitalen Werbeflächen in den Innenstädten von Berlin und Düsseldorf mit dem Slogan „Werbung, die Du gar nicht sehen solltest!“ aufmerksam. Mit dem Hashtag #wirbleibenzuhause weist Warsteiner zudem auf die Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit, mit dem Ziel die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen, hin. Vom 8. bis 11. April ist das Motiv in Berlin und Düsseldorf an Knotenpunkten des öffentlichen Lebens zu sehen.

Warsteiner überrascht in diesen Zeiten mit einem Werbemotiv, dass Passanten zum Schmunzeln bringt und gleichzeitig an die Rücksicht jedes Einzelnen appelliert. „Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, ob und wie wir in diesen Zeiten gebuchte Werbeflächen bespielen möchten oder – so wie viele andere auch – alles auf die Zeit nach dem Stillstand legen. Wir haben uns dazu entschieden, jetzt, zu Zeiten von Kontaktverbot und Ausgehbeschränkungen ein Zeichen für mehr Solidarität und Zusammenhalt zu setzen. Mit der Botschaft ‚Diese Werbung solltest Du gar nicht sehen!‘ unterstützen wir die allgemeinen geltenden Verhaltensregeln – natürlich, wie gewohnt – mit einem Augenzwinkern“, erklärt Marcus Wendel, Marketing Director der Warsteiner Gruppe. „Gleichzeitig unterstützen wir die Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit. Wenn wir jetzt alle entschlossen handeln, können wir Leben retten!“

Kreation und Media: Verantwortlich für die Idee des Plakatmotivs ist die Digitalagentur OMG FUSE, die Umsetzung erfolgt durch die Freunde des Hauses. Seit 2018 betreuen die Agenturen aus Hamburg und Düsseldorf die Warsteiner Brauerei. Verantwortliche Mediaagentur ist Mediaplus aus Köln, die seit 2019 das Mandat für Warsteiner besitzt.

Warsteiner Gruppe

Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

Freunde des Hauses

Die Full Thinking Agentur Freunde des Hauses ist keine Agentur für One-Night-Stands. Als echter Freund des Hauses (Unternehmens) genießt die Agentur das Vertrauen, tief in die Gedanken der Entscheider einzutauchen und so nachhaltig Großes zu bewegen und nachweislich etwas zu verändern. 2008 in Hamburg gegründet, arbeitet ein 45-köpfiges Team unter der Leitung der Geschäftsführer Annika Thiedke (Beratung), Thore Jung (Gründer und Gesellschafter) sowie Boris Schmarbeck (Kreation) für Kunden aus den Bereichen FMCG, Handel und Finanzen, unter anderen für Corny, HUK-COBURG und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

OMG FUSE

Die OMG FUSE ist der Spezialist für Content Marketing der Omnicom Media Group Germany. Die Teams an den Standorten Hamburg, Düsseldorf und München entwickeln Kampagnen mit messbarem Mehrwert für Marken und Menschen. Von Strategie über Kreation bis hin zur Touchpoint-übergreifenden Umsetzung entwickelt OMG FUSE Markenerlebnisse mit den Schwerpunkten Digital, Live Kommunikation, Marken-, Medien- und Plattform-Partnerschaften.

Mediaplus

Mediaplus ist die größte unabhängige und partnergeführte Mediaagentur Europas und die Innovationsagentur für messbaren Markenerfolg. Das bedeutet: Mediaplus ist mehr als nur Media: Media plus Digital plus Data plus Content. Das Plus-Prinzip zeigt das zukunftsfähige Potential der Agenturgruppe und generiert ein Plus an Wirkung für mehr Markenerfolg ihrer Kunden. Zu diesem Zweck verbindet Mediaplus klassische und digitale Mediaplanung mit markenindividuellen Zielgruppenmodellen und Mediastrategien, Geomedia, Performance Marketing, Social und Search Marketing sowie Programmatic Advertising.

Quelle: Warsteiner Brauerei

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon