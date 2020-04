Ostergruß des Briloner Bürgermeisters Dr. Bartsch

Ostergruß des Bürgermeisters zu einem außerordentlichen Osterfest

brilon-totallokal: Liebe Brilonerinnen und Briloner,

wir leben in schwierigen Zeiten und das tritt gerade jetzt ganz besonders hervor, wo das Osterfest vor der Tür steht, Schulferien sind und wir Zeit füreinander haben in Familien- und Freundeskreisen. Die aktuelle Situation ist schon schwer zu bewältigen, die Ungewissheit darüber, wie es sich entwickelt und weitergeht, tut ihr Übriges.

Auch, wenn wir ein ganz anderes Osterfest erleben werden, als wir das gewohnt sind, kann Ostern auch in diesem Jahr Hoffnung geben. Wer das Fest – wie viele von uns, und da schließe ich mich gerne ein – aus dem Glauben versteht, der sieht die endgültige Überwindung von Leid und Tod im Lichte der Auferstehung. Wer es als reines Frühlingsfest versteht, der sieht das Erwachen der Natur aus der Kargheit und Abgeschiedenheit des Winters, wie es sich Jahr für Jahr wiederholt.

All das kann Mut machen in einer derzeit konkret erlebten Wirklichkeit, die durch Sorge um Erkrankungen, Kontaktreduzierung, Distanznahme und Verzicht auf Gewohntes geprägt ist. Es zeigt sich, wie sehr wir wechselseitig aufeinander angewiesen sind, denn nur gemeinsam und in innerer Zuwendung zu den jeweils Anderen lässt sich diese globale Bedrohung bewältigen.

Ich danke Ihnen, dass die momentan notwendigen und mit Einschränkung verbundenen Maßnahmen bisher in Brilon und den Dörfern weitestgehend sehr gut eigehalten wurden. Nichtsdestotrotz erleben wir in den vergangenen zwei Wochen eine Zunahme der Infektionsfälle, so dass wir nicht nachlassen dürfen in unserer Konsequenz, Geduld und Selbstdisziplin. Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle einmal den Kindern und Jugendlichen aussprechen, die seit dem 16. März bereits zu Hause ausharren, im Fernunterricht beschult werden und jetzt Ferien erleben, die wenig Möglichkeit zu alldem geben, was Ferien eigentlich ausmacht.

Danken möchte ich aber auch all denen, die in Berufen arbeiten, die sich nicht im Home-Office oder im geschützten Büro erledigen lassen, sondern nur im direkten Kontakt mit anderen Menschen. Sie sind auch während der Feiertage für uns da und alle haben die Wertschätzung verdient, die ihnen momentan an vielen Stellen zukommt.

Den Erkrankten wünsche ich baldige Genesung, Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest und: bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Christof Bartsch

(Bürgermeister)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon