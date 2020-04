Wir sehen uns bald!

In Großbuchstaben schmückt dieser Spruch den Zaun der Kita St. Elisabeth in Brilon zur Kreuziger Mauer.

brilon-totallokal: Die Kinder in der Notbetreuung, Kinder sogenannter Schlüsselpersonen, die auch in den letzten Wochen in drei Gruppen täglich von den Erzieherinnen liebevoll betreut wurden, haben die Buchstaben kreativ und bunt gestaltet. Wie es nach den Osterferien auch für die anderen Kinder weiter geht, ist noch offen.

Die Kita wünscht allen Familien ein gesegnetes und gesundes Osterfest.

Quelle: Manuela Elias

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon