Madfeld – Seniorennachmittag

brilon-totallokal: Die am 22. April geplante Schifffahrt auf dem Diemelsee und die Andacht in der kirche in Padberg muß leider wegen dem Coronavirus ausfallen.

Quelle: Irmgard Kemmerling – Schützenbruderschaft St. Margaretha Madfeld

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon