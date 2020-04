Propst Dr. Reinhard Richter: Können Engel lügen?

Was wäre, wenn Engel die ersten Besucher des leeren Grabes Jesu angelogen hätten, einen diebischen Spass daran gehabt hätten, einen Irrsinn durch die Welt zu jagen und damit Leute zu verwirren, die jede Nachricht für wahr halten?

Wäre es so, dann wäre all das verdunstet wie ein lapidare Gerücht. Was in der Grabhöhle passiert ist, ist zeugenlos, doch die Erfahrung nicht. Bis heute trägt die Kirche gerade diese durch Raum und Zeit. Der grosse Stein ist vor der Grabhöhle weggewälzt. Mögen nun die Steine der Angst von unseren Herzen fallen, damit Gott seine Chance bekommt!

Frohe Ostern und lassen wir uns vom Virus nicht klein kriegen! Wir gehen vor dem Auferstandenen in die Knie!

Ihr und Euer Propst Dr. Reinhard Richter