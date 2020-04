DJ-Workshop, Ukulele und Digitalisierungs-Talk mit Marina Weisband

Weitere Webinar-Highlights der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

brilon-totallokal: Die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg stellt den Kursbetrieb weiterhin in großen Teilen auf digitale Veranstaltungsformate um. Neben den regulär laufenden und wöchentlich stattfindenden Webinaren wie Yoga, Karate, Spanisch, Zumba, Qi Gong u.v.m. gibt es in den kommenden Wochen weitere Highlights als Einzel-Webinarveranstaltungen:

Im DJ- Webinar erhalten die Teilnehmenden nützliche Tipps für geeignete Software-Tools zum eigenen Mixen und Scratchen. Die Tools werden gemeinsam ausprobiert und getestet, zusätzlich verrät der als DJ Blacksmith bekannte Metin Schmidt praktische Tricks zur Arbeit mit den Software-Tools. Das Webinar findet am Freitag, den 24. April, von 19:00 bis 20:00 Uhr statt.

Musikalisch geht es weiter mit dem Webinar „Ukulele für Teilnehmende mit Vorkenntnissen“. Hier erhalten Interessierte während eines Live-Coachings vom Dozenten hilfreiche Tipps für ein noch besseres Spielen der Ukulele. Voraussetzung hierfür ist eine eigene gestimmte Ukulele sowie vorhandene Grundlagenkenntnisse. Das Webinar findet am Samstag, den 25. April, von 10:00 bis 11:45 Uhr statt.

Auch wenn momentan keine Studienreisen der VHS stattfinden können, kann man sich bekannte Reiseziele auch als Webinar nachhause holen. Der Reiseveranstalter Reiner Kollin wird im VHS-Webinar die berühmte Hansestadt Hamburg mit ihren zahlreichen Wahrzeichen näher vorstellen und auf lebendige Art und Weise allerlei Interessantes über die „Perle des Nordens“ berichten. Das Webinar findet am Dienstag, den 5. Mai, von 19:00 bis 20:00 Uhr statt.

Weiterhin ist es der VHS gelungen, die bekannte Politikerin, Autorin und Psychologin Marina Weisband für einen Webinar-Talk zum Thema „Digitalisierung und Bildung“ zu engagieren. Weisband gibt spannende Einblicke in die Theorie und Praxis digitaler Bildungsprojekte und zeigt auf, welche Entwicklungen sich – auch nach Corona – in Bildungseinrichtungen auf dem Weg zur Digitalisierung vollziehen müssen. Das Webinar findet am Dienstag, den 12. Mai, von 19:00 bis 20:30 Uhr statt.

Alle Interessierten können an den Webinaren unkompliziert von zuhause aus via Notebook, Tablet oder Smartphone teilnehmen. Die Webinare sind kostenfrei, eine vorherige Anmeldung telefonisch unter 02961-6416 oder online unter www.vhs-bmo.de ist jedoch zwingend erforderlich. Alle Teilnehmenden erhalten dann vorab von der VHS den Zugangslink per Mail zugeschickt.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon