Neuer Medien-Abholservice in Stadtbücherei Olsberg

Die Stadtbücherei Olsberg bietet einen neuen Medien-Abholservice an

brilon-totallokal: „Damit möchten wir unseren Kundinnen und Kunden die Wartezeit bis zur Wiederöffnung verkürzen“, erläutert Bücherei-Leiterin Petra Böhler-Winterberg. Denn wie viele öffentliche Einrichtungen ist auch die Stadtbücherei Olsberg aufgrund der Corona-Krise aktuell geschlossen. Neben der Ausleihe digitaler Medien über die Onleihe24 gibt es nun einen weiteren Weg, das Angebot der Stadtbücherei Olsberg zu nutzen – trotz Schließung für den Besucherverkehr.

Das Prinzip ist einfach: Die Bücherei-Kundinnen und Kunden stellen sich aus den derzeit verfügbaren Titeln ihr „Wunsch-Paket“ zusammen – das Bücherei-Team packt dann dieses Paket und stellt es zur – kontaktlosen – Abholung bereit. Bei der Auswahl der Medien hilft der Onlinekatalog der Bücherei. Alle aktuell nicht entliehenen und damit verfügbaren Titel sind unter https://webopac.citkomm.de/olsberg/index.aspx verzeichnet und recherchierbar. „Einfach nachschauen, die Wunschmedien aussuchen und eine Mail an [email protected] schicken“, erklärt Petra Böhler-Winterberg. Bis zu zehn Titel können so in den virtuellen „Warenkorb“ gelegt werden.

Das Bücherei-Team stellt das Wunschmedien-Paket zusammen, leiht die Titel auf das Konto des Bestellers aus, vereinbart ein festes Zeitfenster von 30 Minuten für die Abholung des Medienpakets und stellt das Paket im Vorraum der Bücherei auf einem Tisch bereit. Noch entliehene Medien des Kunden können parallel dazu in einer eigens aufgestellten Medienkiste zurückgegeben werden.

„Wer keine Lust oder nicht die Möglichkeit hat, im Onlinekatalog nachzusehen, kann sich auch einfach Medienpakte wünschen und vom Büchereiteam zusammenstellen lassen“, so Petra Böhler-Winterberg. Denkbar sind da spezielle Pakete für Vor- und Grundschulkinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien – nach Wunsch altersgerecht befüllt mit Büchern, Hörbüchern, Spielen, DVDs, Tonies, Konsolenspielen und Zeitschriften. Bestellungen nimmt das Team par Mail oder telefonisch von Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr unter 02962/ 979-383 entgegen.

Foto: Gegen Corona-Langeweile: Petra Böhler-Winterberg (li.) und Ludmilla Kinder von der Stadtbücherei Olsberg packen „Wunschmedien-Pakete“ und stellen sie zum Abholen bereit.

Quelle: Stadtbücherei Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon