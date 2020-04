Neues Leben auf dem Balkon – Mit Calliope wird es ein langer, farbstarker Sommer

Die Temperaturen steigen, der Himmel ist strahlend blau, die Vögel zwitschern, die Bienen summen … wen zieht es bei solch herrlichem Wetter nicht nach draußen?

brilon-totallokal: Endlich wieder das Gesicht in die Sonne halten, einen Eistee trinken, ein Buch lesen oder einen Podcast hören und das Leben rundum genießen, am besten im eigenen Draußen” auf dem Balkon. Leider sieht es mittlerweile auf vielen Balkonen oft ganzjährig ziemlich trist aus. Ein kleiner Tisch, ein verwaister Stuhl, vielleicht noch ein leerer Balkonkasten, den man sich in einer motivierten Minute gekauft, allerdings noch nie bepflanzt hat. Dabei wäre ein blühender Balkon so viel schöner und einladender. Aber viel Zeit für Pflege ist einfach nicht … und erst recht keine Lust, alle paar Monate nach zu pflanzen, weil die Pracht verdorrt ist. Wem es so geht, dem seien die anspruchslosen, aber blüten- und farbstarken Calliope empfohlen. Das sind neue und ganz besondere Pelargonien, die keinen grünen Daumen voraussetzen und aus Frust wirklich eine Lust werden lassen. Sie sind gänzlich unkompliziert!

Unkompliziertes Blühwunder

Die meisten kennen die Pelargonie eher unter ihrem Trivialnamen Geranie, auch wenn diese Bezeichnung genau genommen falsch ist. Ursprünglich kommen die Pflanzen aus Südafrika, weshalb sie Sommerhitze äußerst gut vertragen und sich selbst für einen sonnenverwöhnten Balkon bestens eignen. Besonders robust sind die Neuen, die auf den Namen Calliope hören. Sie sind wirklich besonders: Sie behalten selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ihre intensiven Farben und das bis in den Herbst, sie vertragen auch starke Temperaturunterschiede und Regen schütteln sie ab und blühen einfach weiter. Tatsächlich muss man die Pflanzen nicht einmal düngen, denn alles, was sie benötigen, ist bereits in guter Balkonpflanzenerde enthalten. Das einzige, was sich die neuen Pelargonien wünschen, ist regelmäßig Wasser. Aber keine Sorge, sie sind keine allzu durstigen Gewächse. Sie müssen also nicht täglich mit der Gießkanne nach draußen laufen – vergessen sollten Sie Ihre neuen Blühwunder aber natürlich nicht. Das kann man auch nicht, denn sie sind viel zu schön und wollen bestaunt werden.

Züchterisch die Beste aus vier Welten

Anders als viele andere Pelargonien, die man im Frühjahr als Balkonpflanzen kauft, trumpfen die Calliope mit den besten Eigenschaften von stehenden und hängenden Pelargonien sowie einer wilden Art auf. Es ist diese Kombination, die die Calliope so robust und witterungsbeständig macht. Im Gartencenter fällt sie durch die ungewöhnlichen Farben auf, die man bisher in der Welt der Pelargonien vergeblich suchte. Angefangen bei einem reinen Weiß über zartes Rosa, einem dezenten Koralle-Ton bis hin zu knalligem Pink und sehr leuchtendem Rot: Es gibt sie in über 30 verschiedenen Farben, aber auch in unterschiedlichen Größen und Formen. So ist für jedes Plätzchen die richtige Pflanze schnell gefunden – sowohl für den Balkonkasten, als auch für Blumentöpfe und größere Kübel. Für Blumenampeln sind die sogenannten Calliope Cascade mit ihren sternenförmigen Blüten ideal. Jede der neuen Pelargonien blüht ab April bis zum ersten Frost. Das bedeutet, sie erfreuen vom Frühling bis in den Herbst mit ihren Gute-Laune-Farben und verbreiten kraftvolle Fröhlichkeit auf dem Balkon und der Terrasse. Während dieser Zeit entwickeln die Pflanzen unentwegt neue Knospen, werfen vertrocknete Blütenblätter einfach ab und lassen diese vom Wind fortwehen. Man kann die Blüten aber auch schon vorher ganz einfach mit den Händen abknipsen. Das fördert die Knospenbildung und die einzelnen Stiele sehen auch als Deko auf dem Tisch einfach schön aus.

