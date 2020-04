POL-HSK: Einbrüche im HSK

4 Einbruchsversuche im HSK – Anwohner vertrieben Einbrecher

brilon-totallokal: Brilon: Anwohner vertrieben in der Nacht zum Dienstag einen Einbrecher auf der Straße “Auf’m Kreuzberg”. Um 03.50 Uhr wurden die Bewohner des Einfamilienhauses durch verdächtige Geräusche geweckt. Der oder die Einbrecher hatten versucht den Rollladen eines Kellerfensters hochzuschieben. Als die Bewohner durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machten, flüchteten die Täter. Die Zeugen konnten lediglich das Weglaufen hören. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 entgegen.

Schmallenberg: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Ostermontag in eine Bäckereifiliale auf der Straße “Am Einheit” ein. Die Täter öffneten ein eingeschlagenes Fenster und durchsuchten anschließend den Laden. Über das mögliche Diebesgut konnten bislang keine Auskünfte gemacht werden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 – 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Aus einem Rohbau auf der Straße “Neuer Weg” entwendeten unbekannte Täter mehrere Werkzeugmaschinen. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, drangen die Täter auf unbekannte Art und Weise in das Gebäude ein. Anschließend entwendeten sie die Werkzeuge. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 – 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Am Samstag gegen 11 Uhr bemerkte ein Zeuge einen Einbruch in die Kinder- und Jugendeinrichtung am St.-Gorg-Pfad. Unbekannte Täter hatte ein Kellerfenster eingeschlagen und sich so den Zugang ins Gebäude verschafft. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 – 90 200 entgegen.

