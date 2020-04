Willingen lädt die „Helden des Alltags“ zum Gratis-Urlaub ein

Großes Angebotspaket über alle touristisch relevanten Branchen hinweg

brilon-totallokal: Gemeinsames Singen auf den Balkonen, Nachbarn helfen einander, Kunden unterstützen kleine, von der Schließung betroffene Geschäfte und Dienstleister: In der Corona-Krise rücken die Menschen zusammen, helfen einander und besinnen sich auf das, was wirklich zählt. Auch die Urlaubsdestination Willingen hält zusammen. Gastgeber, Freizeitbetriebe, Dienstleister, Einzelhandel und Gemeinde ziehen an einem Strang und tragen ihren Teil dazu bei, die Menschen zu belohnen, auf die es jetzt ankommt. Alle „Helden des Alltags“ erhalten einen

Gratisurlaub von bis zu drei Tagen mit vielen Extras.

Im Tourismus steht zurzeit alles still – unfreiwillig. Auf der anderen Seite sind Menschen enormen Belastungen ausgesetzt. Auf Krankenhausmitarbeiter, Pflegekräfte, Mitarbeiter im Einzelhandel (inkl. Drogerien, Bäckereien, Fleischereien, etc.) kommt es jetzt an. Diese Menschen sorgen dafür, dass das gesellschaftliche Leben nicht aus den Fugen gerät, das Gesundheitssystem stabil und die Versorgung mit Lebensmitteln gewährleistet ist. Sie tragen dazu bei, dass die schwachen Mitglieder der Gesellschaft auch in Krisenzeiten menschliche Zuwendung und Betreuung bekommen. Diesen Personen, die den „Laden am Laufen halten“, möchten die Willinger ihre Wertschätzung ausdrücken. So sollen sie die Möglichkeit haben, sich zu erholen und eine schöne Zeit zu genießen.

Große Solidarität und Anerkennung

In Deutschland ist zurzeit eine bislang nicht dagewesene Welle an Solidarität entstanden. Entsprechend groß ist auch der Zusammenhalt und die Bereitwilligkeit zur Unterstützung in Willingen. In der gesamten Urlaubsdestination erhalten die „Helden des Alltags“ einen Gratisurlaub drei Tagen. Das „Dankeschön-Paket“ umfasst freie Wahl an Unterkünften und freie Wahl des Reisezeitraums bis Ende 2021, bei Buchung mit einer vollzahlenden Begleitperson. Von der Ferienwohnung, über Pensionen bis zum Vier-Sterne-Hotel laden Gastgeber die „Helden des Alltags“ zur freien Übernachtung inklusive Frühstück ein. Hinzu kommt ein großes Paket an Extras, die den Aufenthalt schön und erlebnisreich machen. Die Gastronomie stellt Gutscheine für Essen bereit. Freizeiteinrichtungen öffnen die Türen gratis für die betreffenden Personen. Sogar der Einzelhandel beteiligt sich und macht Sonderpreise für sie.

Die Aktion wird durch einen Großteil der Willinger Gastgeber ermöglicht. Die „Helden des Alltags“ können wählen zwischen mindestens 79 Hotels, Pensionen und Ferienwohnungs-Anbietern. Unter den 10 Freizeitangeboten sind alle Highlights dabei, die einen Willingen-Aufenthalt besonders machen. 14 Restaurants, Bars, Hütten und Cafés bieten über Gutscheine eine kulinarische Vielfalt an, die jedem Geschmack gerecht wird. Neun Einzelhändler runden den Aufenthalt in Willingen zu einem unvergesslichen Kurzurlaub ab.

Sobald die Auflagen zur Schließung der touristisch relevanten Betriebe gelockert sind, kann die Aktion beginnen. Die Willinger Touristiker hoffen darauf, dass dies bald der Fall sein wird. Sie arbeiten bereits intensiv an Maßnahmen, um die Sicherheit ihrer Gäste zu gewährleisten.

In Zeiten der Pandemie steht Urlaub innerhalb Deutschlands hoch im Kurs

Der Bedarf an Erholung ist groß. Auf der anderen Seite sind weite Reisen womöglich ins Ausland aufgrund der Pandemie voraussichtlich in absehbarer Zeit nicht realisierbar. Darum bietet sich in den nächsten Monaten ein Urlaub im deutschen Mittelgebirge an. Da ist Willingen ein gutes Ziel. Die Ganzjahresdestination hat viel zu bieten. Willingen gehört zu den Sauerland-Wanderdörfern, einer der schönsten Wanderregionen Deutschlands mit zertifizierten Qualitätswanderwegen und speziellen Wandergastgebern.

Die Willinger Bike-Welt bietet das ganze Spektrum des Radfahrens, von sanften Familientouren und abwechslungsreichen Genusstouren bis hin zu ausdauernden Rennrad-und adrenalingeladenen Mountainbiketouren. Im MTB ZONE Bikepark warten acht Trails von leicht bis schwer auf alle Könnerstufen. In der Freizeitwelt Willingen erleben Gäste jeden Alters Freizeitspaß zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Im Winter verwandelt sich Willingen in einen internationalen Skiort, mit schneesicheren Pisten, gut gepflegten Loipen und Winterwanderwegen. Sportfans kennen den Weltcuport durch das Skispringen und das BIKE Festival.

Tourismusdirektor Norbert Lopatta lobt die Solidarität der Willinger Betriebe: „Wir sind mit unserer Aktion auf große Zustimmung gestoßen. In einer Zeit, in denen die Tourismusbranche besonders leidet, zeigen sich die Unternehmen hilfsbereit und großzügig. Das ist wirklich großartig und zeigt den Zusammenhalt in Willingen.“

Melden kann sich jeder, der den genannten Berufsgruppen angehört und sich gern in Willingen erholen möchte. Verständnis zeigen die Gastgeber für Planungsunsicherheiten in der aktuellen Situation. Sollten sich durch die Entwicklung der Pandemie Dienstpläne oder Auflagen ändern, können die Gäste bis sieben Tage vor Antritt der Reise kostenfrei stornieren.

Die Buchung erfolgt direkt über die teilnehmenden Pensionen, Hotels und Ferienwohnungs-Anbieter. Ihre Gutscheine erhalten die Gäste bei Anreise. Eine Liste, welche Unternehmen bei der Aktion teilnehmen wird ab dem 20.04.2020 unter www.willingen.de bereitgestellt.

Fakten in Kürze

Gültigkeit

Das Angebot gilt für die Berufsgruppen: Krankenhausangestellte / Pflegekräfte, Mitarbeiter im Einzelhandel (Lebensmittel, Drogerie, Bäckerei, etc.) mit Begleitperson und/oder Familie

Buchungszeitraum: zunächst vom 20. April bis 31. August 2020

Reisezeitraum: 2020 bis Ende 2021 nach Verfügbarkeit

Leistungen für die „Helden des Alltags”:

Drei Übernachtungen mit Frühstück (Ferienwohnung ohne Frühstück) in Begleitung eines weiteren, vollzahlenden Gastes.

Alleinreisende und Alleinerziehende erhalten die erste Nacht gratis, für die zweite und dritte Nacht eine Ermäßigung

Begleitpersonen und Kinder zahlen den jeweils regulären Preis des Anbieters bei entsprechender Belegung

Drei Gutscheine (je 15 €) für teilnehmende Restaurants, Bars und Cafés

Gutscheine für Freizeiteinrichtungen (1 x Eintritt pro Einrichtung und Aufenthalt)

Sonderpreise bei den teilnehmenden Einzelhändlern

Erlass des Kurbeitrags für die genannten Berufsgruppen

Kostenfreie Stornierung bis sieben Tage vor Anreise

Bedingungen

Das Angebot gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit in den aufgeführten Häusern/ Unterkünften

Die genannten Berufsgruppen erhalten die Leistungen gegen Vorlage von Mitarbeiterausweis, Bescheinigung oder Lohnauszug des Arbeitgebers.

Das Angebot ist nicht kombinierbar mit anderen Angeboten

Das Angebot steht in Abhängigkeit mit den behördlichen Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie

Gruppenbuchungen sind nicht möglich

Quelle: Susanne Schulten – Tourist-Information Willingen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon