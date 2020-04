Absage des Schützenfestes in Altenbrilon vom 07.-09. August 2020

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Altenbriloner und Briloner Bürger!

brilon-totallokal: Das für den 07.-09. August 2020 geplante Schützenfest des Heimatvereins Altenbrilon muss aus den gegebenen Umständen leider abgesagt werden.

Aufgrund der bisher ausgesprochenen Kontaktbeschränkungen sowie der nicht möglichen Durchführung von Großveranstaltungen, unter die auch die Schützenfeste fallen, ist eine Aus-richtung des Festes in diesem Jahr leider nicht möglich. In diesem Jahr hätte der Heimatverein Altenbrilon auf seinem Schützenfest sein 70-jähriges Jubiläum gefeiert. Neben dem Jungschützenschießen und dem Vogelschießen war geplant, in diesem Jahr zum Jubiläum auch ein neues Kaiserpaar an der Vogelstange zu ermitteln.

Auch die weiteren Veranstaltungen des Heimatvereins Altenbrilon, hierzu gehören der Wan-dertag am 21. Mai, der Seniorennachmittag am 13. Juni sowie das Sommerfest am 14. Juni müssen ebenfalls abgesagt werden.

Der Heimatverein Altenbrilon wünscht in dieser herausfordernden Zeit seinen Mitgliedern und Freunden sowie ihren Familien und Angehörigen alles Gute. Bleibt Gesund, damit wir spätestens im kommenden Jahr wieder gemeinsam feiern können!

Mit Schützengruß

Ralf Pieper – 1. Vorsitzender

Quelle: Ralf Pieper – Heimatverein Altenbrilon 1950 e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon