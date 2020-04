Außengelände des Caritas-Kindergarten St. Andreas neu gestaltet

Hier ist Matschen ausdrücklich erlaubt

brilon-totallokal: Naturnahes Lernen, Spannendes entdecken und eine „Chill-Out-Area“ im Erdbeer- und Kräutergärtchen: Wenn die 40 Kinder nach der Corona-Zwangspause zurück in ihren Kombinierten Kindergarten St. Andreas kommen, dann erwartet sie eine superschöne Überraschung: Das Außengelände ist fertig. Konkret gibt es eine neue, sogenannte Matschanlage zum Forschen und Entdecken und eine Sonnenterrasse mit Kräuter-Steingarten zum Ausruhen und Träumen.

Den Baustart Anfang März hatten die Kinder noch mitbekommen. Dann kam Corona. Am 16. März musste der Kindergarten schließen. „Sicherlich ein erster Schock“, sagt Einrichtungsleiterin Andrea Hillebrand, „Aber dann war schnell klar: Wir nutzen die Zeit und bauen weiter.“ Gebaut wird nach den Gemeinschafts-Plänen von dem Team des Caritas-Kindergarten St. Andreas und Moritz Büsing, Gartenbautechniker sowie Leiter der Gärtnerei der Caritas Werkstätten St. Martin. Die Caritas-Gärtnergruppe übernahm auch die Arbeiten.

Zuerst wurde die zwölf Jahre alte Matschanlage abgerissen. Dann wurde das Gelände komplett umgestaltet. Die Erdbewegung in Zahlen: 90 Tonnen Aushub lösen, laden abfahren; 60 Tonnen Schotter anliefern, auf Höhe bringen und in Lagen verdichten. Unter Tage wurden im Erdreich Entwässerungs- und Versorgungsleitungen neu in Kooperation mit den Caritas-Hausmeistern verlegt. Oberirdisch geben Natursteine den Flusslauf vor, außer die Kinder kommen ins Spiel. „Die Kinder haben zwei Möglichkeiten, das Wasser zu leiten“, erklärt Gartenbautechniker Moritz Büsing. Auf einem schnellen Weg fließt es direkt ins Sammelbecken, oder es kann in einen zweiten Flussarm gleitet werden. „Die Kinder können selbstständig durch Holzriegel in allen Bereichen das Wasser 10 Zentimeter hoch stauen und wieder ablaufen lassen“, sagt Moritz Büsing. Außerdem kann Sand als Staumauer mit ins Wasserspiel gebracht werden. „Hier ist Matschen ausdrücklich erlaubt“, ergänzt Andrea Hillebrand mit einem Augenzwinkern und betont: „Kinder müssen sich ausprobieren dürfen, um zu lernen.“

Der Caritas-Kindergarten St. Andreas ist als Bewegungskindergarten zertifiziert. Dort spielen und lernen 40 Kinder mit und ohne Behinderung. „Besonders für die Kinder mit besondere Förderbedarfe ist es wichtig, verschiedene Spielbereiche zu schaffen“, erklärt die Heilpädagogin, „so entdecken sie ihre körperlichen Fähigkeiten, mitunter auch ihre Grenzen und können ihre sozialen Kompetenzen im Spiel mit anderen stärken.“ Zugleich braucht es auch Ruhephasen. Die Ruheinsel liegt auf der neuen hölzernen Sonnenterrasse, die von einer Natursteinmauer umfriedet, einem Sonnenschirm überfangen und von einem Erdbeer- und Kräuterkarten flankiert wird. Außerdem ist der Ruhebereich direkt an den Snoozleraum im Kindergarten angeschlossen.

„Beim Start haben natürlich Werkstatt-Beschäftigte mitgearbeitet, dann hat Corona uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Moritz Büsing, der zuletzt im Zweierteam mit Gartenbauingenieur Henrik Olejnik, das Werk vollendet hat. „Und jetzt hoffen wir, dass wir gemeinsam durch Vorsicht und Rücksicht die Corona-Pandemie eindämmen können, damit die neuen Anlagen ausprobiert und bespielt werden“, sagt Andrea Hillebrand und mit Blick auf die Kinder und im Namen des Teams: „Wir freuen uns auf euch.“

Info: Danke an die Spender

Bei der Neugestaltung des Außengeländes freute sich das Kindergarten-Team über vielerlei Unterstützung. „Dafür sagen wir Danke, und wenn die Corona-Zeit hinter uns liegt, werden wir zu einer Beach-Party an der Matschanlage und der Sonnenterrasse einladen“, sagt Andrea Hillebrand. Wer mag, kann noch für die neue Spielanlage spenden. Kontakt: Andrea Hillebrand 02961 97190 oder [email protected]

Bilder

Im zukünftigen Flussbett: (v. l.) Andrea Hillebrand (Einrichtungsleitung Kindergarten St. Andreas), Moritz Büsing (Leitung Gärtnergruppe Caritas Werkstätten St. Martin) und Henrik Olejnik Gärtnergruppe) und Carolin Sommer (stellv. Einrichtungsleitung Kindergarten). Die Sonnenterrasse entsteht: (v. l.) Andrea Hillebrand (Einrichtungsleitung Kindergarten St. Andreas), Moritz Büsing (Leitung Gärtnergruppe Caritas Werkstätten St. Martin) und Henrik Olejnik (Gartenbauingenieur Gärtnergruppe).

Quelle: Sandra Wamers – Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon