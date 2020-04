Dirk Wiese: Land muss Vereine unterstützen!

“Viele Vereine im Sauerland befinden sich aktuell in einer sich zuspitzenden finanziellen Situation.

brilon-totallokal: Die Absage von Veranstaltungen und Schützenfesten führt zu wegbrechenden Einnahmen über den ganzen Sommer. Fixkosten, wie Raummieten für Proberäume oder Unterhaltungskosten, bleiben aber bestehen. Hier muss die Landesregierung in Düsseldorf endlich handeln.”, so der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese.

Wiese hatte bereits vor 3 Wochen vorgeschlagen, dass die Landesregierung die Mittel aus dem Förderprogramm “Heimat. Zukunft. NRW.(Heimatcheck)” unbürokratisch den Vereinen zur Verfügung stellt. Entsprechende Mittel sind bereits im Landeshaushalt vorhanden und könnten umgewidmet werden. Eine Reaktion blieb bisher bedauerlicherweise aus. Leider wurde auch ein entsprechender Antrag auf Soforthilfe für gemeinnützige Vereine in Höhe von 10 Mio. € von Seiten der SPD-Landtagsfraktion von der schwarz-gelben Landesregierung abgelehnt.

“Es ist zwar sehr gut, dass es jetzt Hilfe für Sportvereine gibt. Das begrüße ich ausdrücklich. Aber wir müssen jetzt auch eine Lösung für die vielen anderen Vereine vor Ort finden, damit dass Ehrenamt gerade in dieser herausfordernden Zeit unsere Unterstützung bekommt. Nicht nur in Sonntagsreden, sondern finanziell.”, so Wiese.

