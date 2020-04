POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbruch ins Haus Wiesengrund

brilon-totallokal: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag in die Altenbriloner Schützenhalle an der Gernandstraße ein. Die Einbrecher drangen durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in die Halle ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie jedoch keine Gegenstände.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon