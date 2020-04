Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unsere Schützenbruderschaft

Die Madfelder Schützenbruderschaft sagt ihr Bruderschaftsfest ab

brilon-totallokal: Liebe Schützenbrüder, liebe Madfelderinnen und Madfelder, liebe Freunde unserer Bruderschaft!

Was am Jahresanfang noch unvorstellbar war, zeichnete sich in den letzten Wochen mehr und mehr ab und wurde nun durch die weitreichenden Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung Gewissheit:

In diesem Sommer sind aufgrund der Corona-Pandemie keine öffentlichen Veranstaltungen durchführbar. Diese dramatische Entwicklung stimmt uns traurig, schafft aber die nötige Planungssicherheit.

Schweren Herzens sagen wir daher die folgenden Termine und Feste ab:

Fronleichnamsversammlung, 11. Juni 2020

Kinderschützenfest, 20. Juni 2020

Schützenfest, 11. bis 13. Juli 2020

Vielen Dank an die amtierenden Majestäten, Jubilare, Musikkapellen, Festwirte, Schausteller und alle Beteiligten für das entgegengebrachte Vertrauen und Verständnis für diese unausweichliche Entscheidung.

Losgelöst von der rechtlichen Situation bietet die aktuelle weltweite Lage ohnehin keinen Grund zum Feiern. Die Eindämmung der Pandemie und damit der Schutz der Bevölkerung genießen nun höchste Priorität.

Ob und in welchem Rahmen die übrigen Veranstaltungen im weiteren Jahresverlauf durchführbar sind, ist momentan nicht absehbar. Wir vertrauen diesbezüglich auf die Entscheidungen der Politik, die in dieser Krisenzeit bewiesen hat, auch die Interessen und Belange der ehrenamtlich tätigen Vereine im Blick zu haben. Daher unterstützen wir die konsequente Umsetzung der strengen Maßnahmen vollumfänglich.

Durch die kameradschaftliche Verbundenheit getreu des Leitspruchs »Glaube, Sitte und Heimat« hat unsere Bruderschaft in den 167 Jahren seit ihrer Gründung schon einige schwerwiegende Ereignisse durchstanden. Wir sind davon überzeugt, dass wir auch diese Phase meistern werden und freuen uns anschließend umso mehr, wieder gemeinsam unbeschwerte Stunden in unserer Schützenhalle verbringen zu dürfen.

Wir wünschen euch und euren Familien viel Kraft und Gesundheit und, trotz allem, schöne Sommermonate!

Mit freundlichem Schützengruß

Hubertus Frese- 1. Vorsitzender und Major

Marcel Schumacher- 1. Geschäftsführer

Markus Frese – 1. Kassierer

Nicolas Amen- 2. Vorsitzender

Andreas Dufhues – 2. Geschäftsführer

Philipp Decker – 2. Kassierer

