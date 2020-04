Barmherzigkeitssonntag / Messe am 19.04.2020 in Brilon mit Propst Dr. Reinhard Richter

Wer zu tief seine Finger reingesteckt, kann sich diese zuweilen verbrennen!?

Propst Dr.Reinhard Richter: Der Hl. Apostel Thomas will es wissen. Nicht irgendwo allein als mystische Erfahrung sondern leibhaftig und dann vor allen, dies sehen sollen. Ein moderner Mensch! Der grosse Maler Caravaggio malte die Osterszene der Begegnung so: Thomas bohrt seinen Finger in die Seitenwunde des Herrn, richtig tief, so dass die Haut noch Falten wirft. Da ist bildlich kein Zweifel mehr möglich.

Und doch steckt im Detail die Antwort: Ein ganz kurzes Glaubensbekenntnis inmitten der jungen Kirche gesprochen: “Mein HERR und mein Gott!” Alles drin, egal, ob nun der Finger drin war oder nicht!

Frohen und Gesegneten Barmherzigkeitssonntag!

Seid lieb zueinander! Ich versuch’s!

Ihr und Euer Propst

