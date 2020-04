Absage Bürgerversammlung

brilon-totallokal: Zur Aufstellung der/des

92. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Brilon im Bereich des Ortsteils Brilon-Wald, “Hotel Waldbahnhof“ und des

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Brilon-Wald Nr. 3 Sondergebiet “Hotel Waldbahnhof“

wurde im Amtsblatt der Stadt Brilon Nr. 2, Jahrgang 51, vom 19.03.2020 ortsüblich bekannt gemacht, dass die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) am

Dienstag, dem 28. April 2020, um 18:30 Uhr

in der Schützenhalle Brilon-Wald, Am Ginsterkopf 12 in 59929 Brilon

stattfindet.

Da Veranstaltungen und Versammlungen gemäß § 11 der neugefassten Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) vom 16.04.2010 weiterhin untersagt sind, wird die o. g. Bürgerversammlung abgesagt. Sobald aufgrund der derzeitigen Situation ein neuer Termin festgelegt werden kann, wird dieser im Amtsblatt der Stadt Brilon ortsüblich bekannt gemacht und in der örtlichen Tagespresse veröffentlicht.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon