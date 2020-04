„Eintracht“ stolz auf Spendenerlös von 2.500 Euro

Corona ändert alles. So fand jetzt auch die Spendenübergabe des Weihnachtskonzertes 2019 anders als gewohnt statt. Hätte es sonst einen herzlichen Handschlag gegeben, wurde nun genau auf den richtigen Abstand zueinander geachtet.

brilon-totallokal: Nicht weniger dankbar ist der Musikverein „Eintracht“ über die grandiose Spendensumme von 2.500€, die der Nachwuchsarbeit des Musikvereins zugute kommen. Tobias Klauke übergab als 1. Vorsitzender der Olsberger „St. Michael“ Schützen in der letzten Woche den Scheck an Dirk Brambring. Der 1. Vorsitzende des Musikvereins hat gemeinsam mit seinen Vorstands- und Musikkollegen schon viele Ideen, wofür genau das Geld genutzt werden kann.

„Auch wenn gerade an vielen Stellen Stillstand herrschen muss, planen wir trotzdem für die Zukunft. Wir sind froh, mit diesem Betrag neuen Handlungsspielraum bekommen zu haben und danken allen großzügigen Spendern. Der Nachwuchsunterricht findet mittlerweile größtenteils virtuell statt und wir unterstützen unsere Ausbilder mit einer professionellen Videokonferenz-Software und ergänzendem Unterrichtsmaterial. Wenn Sie sich während der Corona-Zeit überlegen, was Sie ihren Kindern Gutes tun können, so ist es weiterhin möglich, ein Instrument zu lernen. Kommen Sie gern auf uns zu, alle wichtigen Infos finden Sie unter http://musikverein-olsberg.de/ausbildung“

Quelle: Felicia Schley – Musikverein “Eintracht” Olsberg

