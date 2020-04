Rechtsanwälte Mühlenbein und Kollegen recherchieren für Sie! Widerruf mit dem Widerrufsjoker gegen Kreditverträge

brilon-totallokal: Mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes EuGH (EuGH v. 26.03.2020 idS C-66/19) stellt sich der EuGH gegen eine höchstrichterliche deutsche Entscheidung des Bundesgerichtshofes BGH.

Kurzum: Es besteht weiterhin die Möglichkeit, Verträge die seit dem 11.06.2010 geschlossen worden sind zu widerrufen.

Begründung: Widerrufsinformationen zu Darlehensverträgen informieren nicht ausreichend über den Beginn der Widerrufsfrist. Lediglich auf eine Rechtsvorschrift zu verweisen, die dann wieder auf andere Rechtsvorschriften verweist, also in einer sogenannten „Kaskadenverweisung“, genüge nicht, da so Darlehensnehmer sich erst aus den Gesetzen die Bedingungen selbst heraussuchen müssen.

Der EuGH dazu im Wortlaut:„Verweist aber ein Verbrauchervertrag hinsichtlich der Informationen, die nach Art. 10 der Richtlinie 2008/48 anzugeben sind, auf bestimmte Vorschriften des nationalen Rechts, so kann der Verbraucher auf der Grundlage des Vertrags weder den Umfang seiner vertraglichen Verpflichtung bestimmen noch überprüfen, ob der von ihm abgeschlossene Vertrag alle nach dieser Bestimmung erforderlichen Angaben enthält, und erst recht nicht, ob die Widerrufsfrist, über die er verfügen kann, für ihn zu laufen begonnen hat. (…) Eine bloße Verweisung in allgemeinen Vertragsbedingungen auf Rechtsvorschriften, die die Rechte und Pflichten der Parteien festlegen, reicht daher nicht aus.“

Folge: Darlehensnehmer ziehen den sog. Widerrufsjoker und erklären auch gegen schon ältere Verträge, die seit dem 11.6.2010 geschlossen worden sind und die diese Kaskadenverweisung enthalten, den Widerruf; also auch bei bereits längst abgewickelten Verträgen. Also z.B. bei Immobiliendarlehen, KFZ-Finanzierungen, Leasingverträge, uva.

Dabei wird der Darlehensvertrag rückabgewickelt. Es entfällt also die sonst übliche Vorfälligkeitsentschädigung. Von der Bank kann für die Vergangenheit eine Nutzungsentschädigung verlangt werden.

Bei Widerruf der KFZ-Finanzierung geben Sie Ihr Fahrzeug an die Bank zurück; Sie lesen richtig, an die Bank, nicht Ihren Händler vor Ort! Ihre Wertverluste etwa durch die verschiedenen Dieselskandale, werden gleich mit erledigt.

Was ist zu tun? Kosten?

Reichen Sie uns Ihren alten Darlehensvertrag ein. Wir prüfen für Sie, ob Voraussetzungen für den Widerruf vorliegen, was im Falle des Widerrufes geschieht. Falls Erfolgschancen bestehen, besprechen wir alles mit Ihnen. Wenn Sie das möchten, stellen wir außerdem eine Kostendeckungsanfrage bei Ihrer Rechtsschutzversicherung.

Unsere Gebühr für diese Tätigkeit im Rahmen einer Erstberatung beträgt 100,00 € netto zzgl. 19% MwSt. (= 119,00 EUR brutto).Kommt es zum weitergehenden Mandat, wird Ihre Zahlung als Vorschuss angerechnet.

Senden Sie uns nun bitte die Kopie des vollständigen Darlehensvertrages bzw. des Leasingvertrages mit allen Anlagen wie AGB und vor allem auch der Widerrufsinformation per E-Mail oder Post mit einem kurzen Anschreiben zu:

Rechtsanwälte Mühlenbein und Kollegen, Bahnhofstraße 4, 59929 Brilon, [email protected] , Telefon: 02961 9742-0, Fax: -15

Bildquelle: Rechtsanwältin Hoffmann-Benz + Rechtsanwälte Mühlenbein und Kollegen www.muehlenbein.de

Quelle: Marlet Mühlenbein – Kanzlei Rechtsanwälte Mühlenbein und Kollegen Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon