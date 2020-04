Dirk Wiese, unterstützt den Wettbewerb „NRW – Wirtschaft im Wandel“ und ruft zum Mitmachen auf.

„Am 20. April 2020 ist der Wettbewerb „NRW – Wirtschaft im Wandel“ gestartet, den ich gern unterstütze und zu dem ich viele zukunftsweisende Unternehmen – besonders aus dem Hochsauerland und aus Südwestfalen – zur Teilnahme motivieren möchte“, erklärt der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete, Dirk Wiese.

brilon-totallokal: Mit der Auszeichnung werden Unternehmen gewürdigt, die dem Transformationsprozess NRWs mit Mut begegnen und auf Herausforderungen wie die Digitalisierung, Globalisierung oder die aktuelle Corona-Pandemie mit innovativen Ansätzen und Konzepten reagieren. Die Auszeichnung wird in drei Kategorien vergeben: Konzerne und Mittelständler, Handwerk und kleine Unternehmen sowie erstmalig auch Startups. Ebenfalls neu ist in diesem Jahr die Vergabe des Sonderpreises „NRW-Wandler“ an eine herausragende Persönlichkeit aus NRW, die sich über ihr besonderes unternehmerisches Wirken in NRW hinaus verdient gemacht hat.

Der Wettbewerb, der zum vierten Mal stattfindet, wird von „Deutschland – Land der Ideen“ gemeinsam mit der Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger durchgeführt. Partner des Wettbewerbs sind die Deutsche Bank, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewater-houseCoopers (PwC), die Organisationsberatung Kienbaum sowie die Zurich Versicherung.

Bis zum 17. Mai 2020 können Unternehmen und Betriebe aller Branchen unter www.nrw-wirtschaft-im-wandel.de weitere Informationen.

