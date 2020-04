POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbruch in einen Industriebetrieb Am Patbergschen Dorn

brilon-totallokal: Am Wochenende brachen unbekannte Täter in einen Industriebetrieb auf der Straße “Am Patbergschen Dorn” ein. Auf unbekannte Weise drangen die Einbrecher zwischen Freitagabend und Montagmorgen in die Produktions- und Lagerhalle. Hier entwendeten sie Werkzeuge und Maschinen. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 – 90 200 entgegen.

